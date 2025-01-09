В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти
Режиссер Кеосаян пережил клиническую смерть и оказался в коме с больным сердцем
Российский режиссер Тигран Кеосаян находится в коме после клинической смерти, пережитой из-за серьезных проблем с сердцем.
Об этом сообщила супруга Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. Она отметила, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Симоньян подчеркнула, что у мужа давно были серьезные проблемы с сердцем.
«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», – поделилась Симоньян.
Она также рассказала, что жить в такой ситуации особенно тяжело для матери Кеосаяна, которая два года назад потеряла старшего сына. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», – обратилась Симоньян к поклонникам режиссера.
Тигран Кеосаян – известный российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана планировали включить российского журналиста Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда лиц из-за его высказываний о позиции Казахстана по Украине. Подозреваемые в покушении на убийство телеведущего Владимира Соловьева также изучали возможность убийства других журналистов, включая Маргариту Симоньян и Дмитрия Киселева. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что решила официально оформить отношения с Тиграном Кеосаяном после введенных против них западных санкций.