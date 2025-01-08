Президентский дворец в Чаде атакован перед визитом главы китайского МИД

Неизвестные напали на дворец в Нджамене за несколько часов до визита Ван И

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, группа неизвестных вооруженных людей атаковала президентский дворец в столице Чада, Нджамене. Инцидент случился около 20:45 по местному времени, когда началась стрельба. Власти страны пока не комментируют произошедшее.



Агентство AFP, ссылаясь на данные службы безопасности Чада, передает, что все дороги в районе президентского дворца заблокированы. Центр Нджамены патрулируется военной техникой, в том числе танками. Эти меры были предприняты в ответ на нападение.

Инцидент произошел незадолго до запланированного визита в Чад министра иностранных дел Китая Ван И. Визит должен был начаться через несколько часов после нападения, однако пока неизвестно, как произошедшее повлияет на планы китайской делегации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.

Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Макрона, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой». Власти Чада потребовали от Парижа вывести тысячу французских солдат с территории страны не позднее 31 января 2025 года, что вызвало у Франции беспокойство о возможной нехватке времени для выполнения этого требования.

