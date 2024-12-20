Власти Чада потребовали от Франции вывод войск до 31 января 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Чада предъявили Франции требование вывести всех своих военных до конца января 2025 года, передает ТАСС.

Французская радиостанция RFI сообщила, что Париж получил распоряжение о выводе тысячи солдат и значительного количества военной техники из Чада. В распоряжении говорится, что на вывод отводится всего семь недель, что, по мнению французского военного, практически невыполнимо.

Источник, близкий к властям Чада, пояснил, что первоначальный план Франции, подразумевающий вывод войск до марта, оказался неприемлем для африканской стороны. Чад настаивает на завершении эвакуации не позднее конца февраля, что совпадает с началом мусульманского праздника Рамадан.

«Мы пытаемся найти решение, которое устроило бы обе стороны», – добавили в Чаде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французские компании потеряли в Африке контракты на сумму более двух млрд евро после обострения отношений с африканскими государствами. Франция стала заложником своей колониальной политики, что привело к значительным финансовым потерям в регионе. Россия и африканские страны сотрудничают в противостоянии влиянию Запада, что укрепляет их позиции на международной арене.