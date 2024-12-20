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Чад потребовал от Франции вывести войска до конца января
Власти Чада потребовали от Франции вывод войск до 31 января 2025 года
Власти Чада потребовали от Парижа вывести тысячу французских солдат с территории страны не позднее 31 января 2025 года, что вызвало у Франции беспокойство о возможной нехватке времени для выполнения этого требования.
Власти Чада предъявили Франции требование вывести всех своих военных до конца января 2025 года, передает ТАСС.
Французская радиостанция RFI сообщила, что Париж получил распоряжение о выводе тысячи солдат и значительного количества военной техники из Чада. В распоряжении говорится, что на вывод отводится всего семь недель, что, по мнению французского военного, практически невыполнимо.
Источник, близкий к властям Чада, пояснил, что первоначальный план Франции, подразумевающий вывод войск до марта, оказался неприемлем для африканской стороны. Чад настаивает на завершении эвакуации не позднее конца февраля, что совпадает с началом мусульманского праздника Рамадан.
«Мы пытаемся найти решение, которое устроило бы обе стороны», – добавили в Чаде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские компании потеряли в Африке контракты на сумму более двух млрд евро после обострения отношений с африканскими государствами. Франция стала заложником своей колониальной политики, что привело к значительным финансовым потерям в регионе. Россия и африканские страны сотрудничают в противостоянии влиянию Запада, что укрепляет их позиции на международной арене.