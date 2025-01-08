Принцесса Леонор начнет морскую подготовку на паруснике

Принцесса Леонор приступила к полугодовой морской подготовке на паруснике ВМС Испании

Tекст: Денис Тельманов

Принцесса Леонор, наследница испанского престола, начала морскую подготовку на борту учебного парусника ВМС Испании, сообщает EFE. Эта морская экспедиция рассчитана на шесть месяцев и проходит через Бразилию, Уругвай, Чили, Перу, Панаму, Колумбию, Доминиканскую Республику и Соединенные Штаты.



Учебный круиз стартовал из порта Кадиса, а закончится в Нью-Йорке, откуда Леонор вернется в Испанию самолетом. Это уже 97-е плавание судна, на котором ранее проходили обучение ее отец, король Филипп VI, и дед, король Хуан Карлос I.

Король Филипп VI подчеркнул важность этого этапа в подготовке своей дочери. Родители принцессы, король Филипп и королева Летисия, присутствовали в порту Кадиса, чтобы проводить ее в это длительное путешествие.

До этого Леонор завершила начальный курс военной подготовки в Военно-морской школе Марина в Понтеведре. После морской экспедиции она планирует продолжить обучение в Академии ВВС Испании в Сан-Хавьере.

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