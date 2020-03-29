От коронавируса умерла испанская принцесса Мария Тереза

Двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла от коронавируса на 87-м году жизни, сообщил ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

«Его Королевское Высочество Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что в четверг, 26 марта 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» заявление Сикста-Генриха.

Мария Тереза Бурбон-Пармская принадлежала к династии Пармских Бурбонов. Это младшая ветвь правящей семьи Испании. Отец Марии-Терезы в середине XX века был основным претендентом на испанский трон Испании от монархической партии карлистов.

Ранее сообщалось, что в Испании число жертв коронавируса COVID-19 превысило 6,5 тыс. человек. За последние сутки умерли 838 жителей страны.

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