В Испании за сутки от коронавируса умерли 838 человек

Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании превысило 6,5 тыс. человек, за сутки скончались 838 жителей страны, сообщает испанское министерство здравоохранения.

На 29 марта зарегистрировано 78 тыс. 797 случаев заражения. 6 тыс. 528 летальных исходов. В тяжелом состоянии 4,9 тыс. пациентов, передает РИА «Новости».

Выздоровели 14,7 тыс. человек.

За сутки выявлено 6,5 тыс. новых заражений.

В Мадриде с начала эпидемии 22,7 тыс. человек заболели, умерли 3 тыс. человек. Еще 1,2 тыс. умерли в Каталонии.

Отметим, что коронавирус диагностировали в том числе у вице-премьера Испании Кармен Кальво.

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