У вице-премьера Испании выявили коронавирус

Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа, сообщили в пресс–службе кабмина страны.

«Тест вице-премьера Кармен Кальво дал положительный результат на коронавирус», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Напомним, Испания уже обогнала Китай по числу умерших от коронавируса.

Тем временем, в России у главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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