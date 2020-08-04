Почему испанский король вынужден бежать из своей страны

Давно невиданные в Европе события происходят на наших глазах в Испании – почетный король Хуан Карлос готовится покинуть свое государство из-за преследования со стороны подданных. Какие претензии предъявляют монарху правоохранительные органы и какие тайные доходы пытается уберечь король от взора испанского правосудия?

Испанская прокуратура намерена предъявить обвинение в нарушении налогового законодательства отставному королю Хуану Карлосу – и это несмотря на защиту, организованную монарху адвокатами из парламента Испании.

15 июня юристы Конгресса (нижней палаты Генеральных Кортесов) пришли к мнению, что не правящий, но все же сохраняющий статус монарха Хуан Карлос является персоной юридически неприкосновенной. Однако в понедельник прокурор по экономическим преступлениям Хуан Игнасио Кампос довел до сведения депутатов, что «иммунитет Хуана Карлоса не распространяется на события, происшедшие после 19 июня 2014 года», даты передачи им престола сыну, Фелипе Шестому. «Если расследование обнаружит признаки того, что после этой даты Заслуженный король совершил противоправное деяние, дело против него будет возбуждено».

И это явно порождает очень большие последствия для всего испанского королевского дома – и отношения к нему со стороны граждан страны. В чем же причины проблем монарха?

Бурление мадридского двора

Хуан Карлос Первый, ныне не правящий, но Заслуженный (или Почетный) король Испании – безусловный лидер по упоминаемости в СМИ среди остальных представителей королевских семей Европы. Испанское население, еще лет 10–15 назад испытывавшее чуть ли не благоговейный трепет при упоминании имени «монарха демократической эпохи страны», сегодня все чаще задается вопросом – а нужен ли вообще государству такой рудимент, как династия Бурбонов? Существующая к тому же на бюджетные деньги и не всегда желающая подчиняться законам собственного государства.

Хуана Карлоса добрым словом вспоминали за дела давно минувших дней – в завещании диктатора Франсиско Франко было записано, что вся власть после его смерти переходит к королю. Мудрый король принял страну после смерти генералиссимуса и согласился с установлением в ней демократического режима в обмен на формальное царствование. Монарх стал главнокомандующим и лицом, последним ставящим свою подпись под принимаемыми правительством законами.

Королю определили бюджет двора под негласное обязательство достойно представлять страну везде, где только придется. Король вел себя прилично до момента, пока не ударила седина в голову, а вслед за ней и бес в ребро: последние десять лет его вспоминают исключительно по неприятным (для него и его семейного окружения) поводам.

На эту тему

То он тайно отправится поохотиться на слонов в Ботсвану, но упадет там и сломает ногу. Тайное, естественно, в этом случае моментально становится явным, а королю (неслыханное и невиданное дело) придется извиняться перед нацией по телевизору и обещать, что он «больше не будет».

То вдруг поползет информация об интрижках Хуана Карлоса (при живой королеве Софии, принесшей ему троих детей) с «германской принцессой Коринной». С ней, кстати, дон Хуан и был на той самой злосчастной охоте в Ботсване в 2012 году. С ней же посещал неоднократно резиденцию короля Саудовской Аравии в Эр-Рияде, после чего арабский монарх принял решение объявить победителем конкурса на строительство альянс, включающий, среди прочих участников, целую гроздь испанских компаний.

Пресса утверждает, что после объявления итогов тендера на секретном (в смысле, не известном испанской налоговой) банковском счете Хуана Карлоса в Швейцарии образовался приход в 65 миллионов евро. Позднее выяснилось, что: а) правящий ныне король Фелипе Шестой отказался наследовать сомнительного свойства счет; и б) распоряжаться счетом было доверено (понятно кем) той самой Коринне.

Сегодня испанская налоговая надеется «прояснить и получить» от короля не только объяснения по факту, но и (если подтвердится, разумеется) энное количество денег в казну. А король переживает. Оказывается, у него есть небольшой домик в Лондоне (стоимостью 62 миллиона евро), который, кажется, тоже «куда-то из его рук ушел». Есть основания полагать, что не без участия все той же дамочки, упомянутой выше. Которая с 2013 года считается еще и финансовым консультантом принцессы Монако Шарлен. Визит Коринны в испанскую прокуратуру назначен на сентябрь.



Прецедент, однако



У правящего ныне испанского короля Фелипе основания опасаться наследства, отписанного ему родным папой, были вполне серьезные. В 2011 году испанские фискалы уже брали в разработку одного из представителей королевской семьи – младшую из дочерей дона Хуана Карлоса и доньи Софии инфанту Кристину. Вместе с мужем Иньяки Урдангарином сестра дона Фелипе подозревалась в «нецелевом расходовании средств, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов».

Испанские СМИ обронили как-то мимоходом фразу анонимного источника насчет того, что несчастный баск и бывший гандболист, удачно вписавшийся в семью высоких кровей, пошел на конфликт с законом и совестью «не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены». То есть тестя, конечно, который был не в восторге от бытовых условий, обеспечиваемых зятем королевской дочери. Она детство и молодость провела в роскоши дворца Сарсуэла, а тут...

Урдангарин тонкий намек понял, организовал пару обществ с ограниченной ответственностью. Но не сошелся во взглядах с налоговой, а тесть, как выяснилось, защитить его от наскоков фискалов оказался не в состоянии. В общем, Кристину оправдали, Урдангарин же отправился в места не столь отдаленные.

Когда возникает такой наглядный пример, разумный человек вспомнит из ильфо-петровской классики: «часть – это ведь меньше целого. И чтобы не потерять целое, придется отдать эту часть». Ради того, чтобы сохранить положение в обществе и безоблачное будущее династии, вообще был смысл отказаться от «мутного сиюминутного наследства». Что и сделал король-сын.

Позорное бегство

Но в минувший понедельник, 3 августа 2020 года (особенно после приведенного выше мнения прокуратуры), Заслуженному королю стало ясно, что органы вряд ли учтут его королевские заслуги из прошлого. И он опубликовал на сайте мадридского двора письмо с сообщением, что хочет пережить бушующий скандал вдали от родины. Иначе говоря, сбежать из родной страны, чтобы избежать уголовного преследования.

Куда – пока неясно. Поскольку Европу (в смысле ЕС) надежным убежищем, способным уберечь испанского монарха от щупалец испанских же правоохранителей, считать нельзя. Да, сейчас в Бельгии бывший каталонский президент Карлес Пучдемон успешно отбивается от попыток Испании депортировать его на родину. Но Пучдемон – кандидат в узники политические.

А Хуану Карлосу инкриминируют не политику, а экономику, в том числе уклонение от уплаты налогов, что во всем цивилизованном мире считается преступлением номер один. Так что могут и выдать, если будет соответствующий запрос.

Кроме того, нынешний глава Каталонии Ким Торра «потребовал от короля Фелипе отречься от престола». Звучит красиво, но никакой почвы для реализации под ногами не имеет. Во-первых, потому что король-сын от короля-отца уже успел отказаться и «сын за отца не ответчик». Во-вторых, потому что центральное правительство не устает подтверждать главе государства (кем бы он ни был), что вопрос о ликвидации монархии в стране не стоит и ставиться не будет. Ну и в-третьих, потому что призыв прозвучал из Каталонии, от этих сепаратистов, которые спят и видят, как бы расчленить Испанию на составляющие.

Династия Бурбонов в настоящее время подстрахована в политическом плане достаточно надежно. Отдельные вскрики «давайте избавимся от монархии», звучащие преимущественно из Каталонии, не являются доминирующими. Плюс ко всему поведение правящего короля сейчас такое, что его, образно выражаясь, «просто не за что уволить».

Но скандал с королем-отцом явно будет продолжен. Испанские источники утверждают, что 65 миллионов на швейцарском счете и домик в Лондоне – далеко не все то тайное, что рано или поздно станет явным. Вполне возможно, что много интересного мы узнаем в сентябре из диалога принцессы Коринны с испанскими правоохранителями.