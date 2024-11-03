Свиту короля Испании забросали грязью в зоне наводнения в Валенсии

Свиту короля Испании Филиппа VI и премьер-министра Санчеса в Валенсии забросали грязью во время визита

Tекст: Мария Иванова

Король Испании Филипп VI во время визита в пострадавшие от наводнений районы восточной части страны столкнулся с недовольством местных жителей, сообщает ТАСС. Монарх, вместе с председателем правительства Педро Санчесом и главой кабмина Валенсии Карлосом Масоном, посетил населенный пункт Пайпорта. Однако местные жители встретили их криками «Убийцы!» и попытались забросать грязью.

Как передает газета ABC, Филипп VI попытался успокоить возмущенных граждан и вступил с ними в диалог. Несмотря на его усилия, визит пришлось прервать. Причины недовольства жителей связаны с масштабом разрушений и потерями, которые принесло наводнение, они считают, что власти не сделали достаточно для предотвращения бедствия.

Напомним, 29 октября государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в различных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке Испании, включая автономное сообщество Валенсия, уровень погодной опасности был повышен до максимального. В результате стихии погибли почти 220 человек, продолжается поиск пропавших без вести.

В одной только Валенсии число погибших возросло до 202 человек, что на 47 больше, чем ранее сообщалось. Между тем древнеримская дамба в Альмонасид-де-ла-Куба смогла предотвратить разрушения и жертвы во время наводнения.



