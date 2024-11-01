Количество жертв наводнений в Валенсии превысило 200 человек

В Валенсии в результате возникших из-за сильных дождей наводнений погибло более 200 человек

Tекст: Денис Тельманов

Резкое увеличение числа жертв в Валенсии связано с продолжающимся воздействием мощной бури, которая обрушилась на регион. Согласно информации, опубликованной в соцсети X (заблокирована в РФ) региональной службой экстренной помощи, количество погибших в результате наводнений достигло 202 человек, передает ТАСС.



Ранее власти сообщали о 155 жертвах, но продолжающиеся сильные дожди и затопление значительно ухудшили ситуацию. Местные службы продолжают работу по ликвидации последствий стихии и спасению пострадавших.

Наводнения также привели к серьезным разрушениям инфраструктуры и затоплению жилых районов. Власти предпринимают все возможные меры для предотвращения дальнейших трагедий и оказания помощи пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шторм «Дана» нанес значительный урон автономным сообществам Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В результате наводнений погибли 158 человек, из которых 155 – в провинции Валенсия. Власти Испании направили в Валенсию дополнительные силы Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям – 500 сотрудников в дополнение к 1200 уже работающим.

Генконсульство России в Барселоне пока не располагает сведениями о наличии среди погибших россиян. В регионе постепенно восстанавливается подача электроэнергии: число домов, оставшихся без света, сократилось с 155 тыс. до 40 тысяч.

