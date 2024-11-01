Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.10 комментариев
Количество жертв наводнений в Валенсии превысило 200 человек
В Валенсии в результате возникших из-за сильных дождей наводнений погибло более 200 человек
В испанской Валенсии в результате сильных дождей и последовавших наводнений число погибших возросло до 202 человек, что на 47 больше, чем ранее сообщалось.
Резкое увеличение числа жертв в Валенсии связано с продолжающимся воздействием мощной бури, которая обрушилась на регион. Согласно информации, опубликованной в соцсети X (заблокирована в РФ) региональной службой экстренной помощи, количество погибших в результате наводнений достигло 202 человек, передает ТАСС.
Ранее власти сообщали о 155 жертвах, но продолжающиеся сильные дожди и затопление значительно ухудшили ситуацию. Местные службы продолжают работу по ликвидации последствий стихии и спасению пострадавших.
Наводнения также привели к серьезным разрушениям инфраструктуры и затоплению жилых районов. Власти предпринимают все возможные меры для предотвращения дальнейших трагедий и оказания помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шторм «Дана» нанес значительный урон автономным сообществам Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В результате наводнений погибли 158 человек, из которых 155 – в провинции Валенсия. Власти Испании направили в Валенсию дополнительные силы Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям – 500 сотрудников в дополнение к 1200 уже работающим.
Генконсульство России в Барселоне пока не располагает сведениями о наличии среди погибших россиян. В регионе постепенно восстанавливается подача электроэнергии: число домов, оставшихся без света, сократилось с 155 тыс. до 40 тысяч.