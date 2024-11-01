Число жертв наводнений в Испании достигло 158 человек

Tекст: Александра Юдина

Число погибших из-за наводнений в Испании достигло 158 человек, наибольшее количество жертв зафиксировано в провинции Валенсия, где погибли 155 человек, передает РИА «Новости».

Шторм, получивший название «Дана», нанес значительный урон автономным сообществам Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.

Генконсульство России в Барселоне пока не располагает сведениями о наличии среди погибших россиян.

Власти Испании направили в Валенсию дополнительные силы Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям – 500 сотрудников в дополнение к 1200 уже работающим.

В регионе постепенно восстанавливается подача электроэнергии: число домов, оставшихся без света, сократилось с 155 до 40 тысяч.

Как сообщает газета Pais, в ночь на пятницу сильное наводнение произошло в андалузском городе Уэльва. В два часа ночи шторм затопил большую часть города, что усугубило ситуацию в регионе. В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам стихийного бедствия.

На востоке Испании, в Валенсии, объявлен красный уровень опасности. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, где закрыты более 60 дорог. Это создает дополнительные трудности для спасательных и восстановительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильных дождей и наводнений в Испании по меньшей мере 104 человека погибли, из-за стихии в стране до сих пор перекрыты десятки дорог, нарушено железнодорожное сообщение, а около 70 тыс. домохозяйств остаются без электричества.