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Число погибших в результате наводнений в Испании превысило 100 человек
ABC: Число погибших в результате наводнений в Испании превысило 100 человек
Сильные дожди и наводнения в Испании привели к гибели по меньшей мере 104 человек, пишет газета ABC.
Наибольшее число жертв зафиксировано в Валенсии, где погибло 92 человека, а также нарушена инфраструктура и перекрыты дороги, пишет ABC, передает ТАСС.
Во вторник Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде из-за сильных дождей. В южных и восточных регионах, в том числе в Валенсии, уровень погодной опасности был повышен до максимального. В четверг предупреждение сохранялось в некоторых районах.
Из-за стихии в Испании все еще перекрыты десятки дорог, нарушено железнодорожное сообщение, а около 70 тыс. домохозяйств остаются без электричества. Ущерб нанесен инфраструктуре, власти продолжают устранять последствия катастрофы.
Накануне сообщалось, что число жертв наводнений в Валенсии выросло до 92.