Число жертв бури в Валенсии выросло до 92

Tекст: Валерия Городецкая

«Предварительное число погибших – 92», – сообщила служба экстренной помощи региона в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

Спасатели продолжают работы по установлению личностей жертв. В других регионах Испании также зарегистрированы случаи гибели – сообщается о трех погибших. Сопровождавшаяся ливнями и сильным ветром непогода стала одним из крупнейших стихийных бедствий в истории страны, говорится в сообщениях властей.

На востоке Испании все еще нарушено железнодорожное сообщение, перекрыто множество дорог. В спасательных операциях задействованы сотни военнослужащих. Власти Испании объявили траур по погибшим с 31 октября по 2 ноября.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в Валенсии возросло до 62 человек.