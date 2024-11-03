Древнеримская плотина в Испании предотвратила разрушения от наводнения в Сарагосе

Tекст: Александра Юдина

По данным СМИ, построенная во времена Римской империи древнеримская дамба в регионе Сарагоса спасла муниципалитет Альмонасид-де-ла-Куба от разрушительных последствий наводнения, передает «Интерфакс».

Эта плотина, возведенная во второй половине I века н. э., эффективно справилась с потоками воды, что позволило избежать разрушений и жертв.

По информации издания, наводнение в Испании унесло жизни по меньшей мере 213 человек в других регионах страны. Однако в Альмонасид-де-ла-Куба благодаря 2000-летней конструкции удалось избежать печальных последствий.

Плотина накопила воду и поэтапно спускала ее, направляя по склону вдали от жилых районов. Это позволило избежать перелива и защитить муниципалитет от стихийного бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шторм «Дана» нанес значительный урон автономным сообществам Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В результате наводнений погибли 158 человек, из которых 155 – в провинции Валенсия. Власти Испании направили в Валенсию дополнительные силы Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям – 500 сотрудников в дополнение к 1200 уже работающим.