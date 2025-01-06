Судебные приставы начали конфискацию имущества Абызова почти на 24 млрд рублей

Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества экс-министра Абызова почти на 24 млрд рублей

Tекст: Антон Антонов

В конце 2024 года исполнительные листы, предписывающие конфискацию имущества, были переданы приставам. Они начали соответствующие исполнительные производства, чтобы изъять в доход государства имущество и денежные средства Абызова общей стоимостью 23,5 млрд рублей. Также взыскиваются исполнительские сборы и задолженность, составляющая 2,4 млрд рублей, передает ТАСС.

С 2020 по конец 2024 года против Абызова открыто семь исполнительных производств. Среди них – принудительное взыскание около 80 млн рублей штрафа, назначенного судом как дополнительное наказание, и 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам. Общая задолженность Абызова достигла почти 28 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2023 года Абызова приговорили к двенадцати годам колонии строгого режима, признав виновным по статьям «Создание преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Коммерческий подкуп».