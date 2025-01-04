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Нефтяные порты США и Саудовской Аравии оказались под угрозой затопления
Часть крупнейших нефтяных портов мира могут столкнуться с затоплением из-за повышения уровня моря на один метр, такие данные показали результаты исследования Международной инициативы по климату криосферы (ICCI).
Ученые предупредили о потенциальной угрозе для нефтяных портов в США и Саудовской Аравии из-за ожидаемого повышения уровня моря на метр, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Повышение связано с изменением климата, к 2070 году оно может стать неизбежным, если не будут приняты меры для ограничения выбросов углекислого газа.
Исследование ICCI, обнародованное в ноябре 2024 года, показало, что уровень моря поднимется на три метра уже в начале 2100-х годов. Директор ICCI Пэм Пирсон заявила, что уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже на метр.
Особо уязвимыми перед изменением климата оказались два порта в Саудовской Аравии – Рас-Танура и Янбу, управляемые Aramco. В список потенциально пострадавших вошли также порты Хьюстон и Галвестон в США, а также порты в Китае, Сингапуре и Нидерландах.
Министр финансов Антон Силуанов в октябре отмечал, что Россия идет к тому, чтобы зависимость от нефти и газа снижалась за счет роста доходов от внутренней экономики.