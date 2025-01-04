Экс-полицейский предложил средство защиты от краж на праздники

Tекст: Алексей Дегтярев

Установка на дверь звукового датчика, который издает громкий звук при открытии, может стать эффективной мерой для защиты от потенциальных воров, сказал Игнатов Радио Sputnik.

Игнатов отметил, что звук устройства, известного как «Ревун», настолько громкий и душераздирающий, что его слышат не только жители дома, но и соседи. Это создает психологический эффект на злоумышленника, вынуждая его отказаться от намерений проникнуть в помещение.

Экс-полицейский подчеркнул важность скрытого размещения динамика устройства, чтобы усложнить его обнаружение и отключение злоумышленниками.

В 2024 году МВД сообщило, что число краж и угонов транспортных средств в 2023 году резко снизилось.