В России резко снизилось число угонов автомобилей после начала СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», МВД в январе-ноябре 2023 года зарегистрировало 6,58 тыс. краж транспортных средств, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число подобных преступлений совершено в Московской и Ленинградской, областях. Кроме того, с января по ноябрь зарегистрировано 11,6 тыс. угонов транспортных средств, что на 8,4% меньше, чем годом ранее.

В МВД подчеркнули, что общее количество хищений транспортных средств сокращается на территории России уже несколько лет.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) рассказали, что если в 2020 году было угнано 2,4 тыс. автомобилей, в 2021-м – 1,53 тысяч, в 2022-м – 942, то за неполный 2023 год (информация на 20 декабря) — 596 тысяч. Основной причиной снижения масштабов преступлений вице-президент ВСС Сергей Ефремов назвал то, что ранее украденные авто вывозили для продажи на Украину и в страны Прибалтики, а после начала СВО границы с этими государствами оказались перекрыты.

По данным ВСС, чаще всего в 2023 году угоняли автомобили отечественных марок (в основном Lada), а также Hyundai и Kia.

Напомним, автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio оказались самыми угоняемыми машинами в 2021 году.