Хинштейн попросил генерала Пронина принять беженцев в его гостинице

Хинштейн призвал экс-начальника ГУ МВД Москвы разместить беженцев в его отеле

Tекст: Денис Тельманов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями города Фатеж обратился к бывшему начальнику ГУ МВД Москвы Владимиру Пронину с просьбой разместить в его гостинице беженцев из приграничных районов.

«Поступил вопрос: нельзя ли разместить ряд людей в местной гостинице, где есть свободные номера. Глава района пояснил, что она принадлежит экс-начальнику ГУМВД Москвы Владимиру Пронину или членам его семьи, – сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале.

«Прямо со сцены обратился <...> с просьбой услышать позицию людей», – добавил Хинштейн, отметив, что Пронин является почетным гражданином Курской области.

Встреча, проведенная в здании местного дома культуры, собрала более 200 человек. Жители активно задавали вопросы, касающиеся инфраструктуры, образования и жилья. Среди обсуждаемых тем было состояние дорог, нехватка образовательных учреждений и культурных объектов, а также качество водоснабжения. Жители также поднимали вопросы, касающиеся компенсаций за утраченное имущество и возможностей размещения в гостиницах.

Напомним, генерал-полковник полиции в отставке Владимир Пронин родом из Фатежского района Курской области. С 2001 по 2009 год возглавлял ГУВД Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную и неподтвержденную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей. Кроме того Хинштейн заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.