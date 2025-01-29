В Омске загорелся автобус с пассажирами

Автобус с пассажирами загорелся на улице Новокирпичная в Омске

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Омске произошел пожар в автобусе маршрута №64, сообщает РИА «Новости». Инцидент случился ранним утром на улице Новокирпичной, в районе остановки «Поселок Южный». В момент возгорания в салоне находилось шесть пассажиров.

К счастью, все пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться из транспортного средства до того, как огонь охватил весь автобус. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

Транспортное средство было полностью уничтожено в результате пожара. Прокуратура Октябрьского округа Омска начала проверку инцидента, чтобы выяснить обстоятельства и причины возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске завели дело после крупной аварии с автобусом, в которой пострадали 19 человек. Сообщалось, что на МКАД произошел пожар с участием автобуса и грузовика, в результате чего два человека обратились за медицинской помощью. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в октябре прошлого года на Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус.