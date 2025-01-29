Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.0 комментариев
В Омске загорелся автобус с пассажирами
Автобус с пассажирами загорелся на улице Новокирпичная в Омске
В Омске на улице Новокирпичная автобус с шестью пассажирами полностью выгорел из-за возгорания в моторном отсеке, однако все находившиеся в салоне успели эвакуироваться.
В Омске произошел пожар в автобусе маршрута №64, сообщает РИА «Новости». Инцидент случился ранним утром на улице Новокирпичной, в районе остановки «Поселок Южный». В момент возгорания в салоне находилось шесть пассажиров.
К счастью, все пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться из транспортного средства до того, как огонь охватил весь автобус. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.
Транспортное средство было полностью уничтожено в результате пожара. Прокуратура Октябрьского округа Омска начала проверку инцидента, чтобы выяснить обстоятельства и причины возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске завели дело после крупной аварии с автобусом, в которой пострадали 19 человек. Сообщалось, что на МКАД произошел пожар с участием автобуса и грузовика, в результате чего два человека обратились за медицинской помощью. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что в октябре прошлого года на Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус.