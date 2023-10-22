МВД: Автобус загорелся на Ленинском проспекте в Москве, пострадавших нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, на Ленинском проспекте произошло возгорание автобуса, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

В МВД добавили, что в ДТП автобус не попадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», ЧП произошло в воскресенье около 10.55 в районе дома 99 на Ленинском проспекте с автобусом 317-го маршрута коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк № 20».

Там добавили, что водитель заметил возгорание в районе моторного отсека и предпринял все необходимые меры, автобус следовал на маршрут без пассажиров.

Ранее в столице в районе Щербинки произошло возгорание автобуса. В момент возгорания в салоне не было пассажиров, в результате ЧП никто не пострадал.