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    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    5 комментариев
    25 марта 2024, 10:10 • Новости дня

    На МКАД загорелись автобус и грузовик

    Дептранс Москвы: После столкновения на МКАД загорелись автобус и грузовик

    Tекст: Александра Юдина

    Автобус и грузовик столкнулись на 45-м км МКАД, сообщили в дептрансе Москвы.

    В Telegram-канале ведомства указано, что грузовик и ведомственный автобус ПАЗ столкнулись 45-м км МКАД, началось возгорание.

    Известно об одном пострадавшем.

    В январе ДТП с участием нескольких машин произошло на внутренней стороне 69-го километра МКАД.

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (61)
    22 марта 2024, 20:26 • Новости дня
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    В «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, есть раненые
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    О стрельбе, которая была слышна в пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили очевидцы.

    Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.

    В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.

    Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.

    По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.

    По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.

    Коментарии (52)
    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (7)
    22 марта 2024, 20:59 • Новости дня
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    Пожар начался в «Крокус Сити Холле» после стрельбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    На северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По словам корреспондента РИА «Новости», в партер зала ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, а после этого бросили гранату или зажигательную шашку.

    Людям пришлось лечь на пол, чтобы спастись от стрельбы, а затем постепенно выползать из зала.

    «Многим удалось выбраться», – рассказал он.

    По данным СМИ, в здании концертного зала горит кровля, через некоторое время она начала рушиться. В здании может находиться около 100 человек.

    На место выехали ОМОН и СОБР, есть раненые.

    Коментарии (28)
    22 марта 2024, 22:47 • Новости дня
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в первые минуты случившегося, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент продолжает получать информацию о ЧП и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.

    «Президентом даны все необходимые указания», – добавил представитель Кремля.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (5)
    22 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
    Для тушения «Крокус Сити Холла» задействовали авиацию
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным МЧС России, для тушения концертного зала «Крокус Сити Холл» задействовали вертолеты.

    Один из них ведет сброс воды на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету, передает РИА «Новости».

    Напомним, после стрельбы в пятницу вечером в здании начался пожар. Огонь начал распространяться после того, как неизвестные бросили гранату или зажигательную шашку.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 21:27 • Новости дня
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоили повышенный ранг сложности
    @ Роман Денисов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас идет тушение пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

    «Основные усилия направлены на поиск и спасение людей», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что после стрельбы начался пожар в здании. Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 21:16 • Новости дня
    Бойцы ОМОН и СОБР прибыли к зданию «Крокус Сити Холл»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подразделения ОМОН и СОБР находятся у здания «Крокус Сити Холл», где ранее началась стрельба и пожар.

    Напомним, на северо-западе Москвы в пятницу вечером произошла стрельба, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, а затем начался пожар.

    По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции. В здании проходил концерт группы «Пикник». 

    Коментарии (7)
    22 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Воробьев: Принимаются все меры для спасения людей после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    Воробьев: Принимаются все меры для спасения людей после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месте происшествия в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», работают спецназ и бригады скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около «Крокуса» более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», – говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

    Вечером 22 марта несколько человек в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, есть раненые. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро пострадавших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро в тяжелом состоянии», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.

    На месте происшествия работают два пожарных вертолета, добавил глава региона. «Основная задача сейчас – потушить огонь. Он распространился по большой площади», – сообщил он.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 03:05 • Новости дня
    Депздрав Москвы опубликовал список 80 госпитализированных из «Крокуса»

    Депздрав опубликовал список из 80 госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Денис Тельманов

    После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в московские больницы были госпитализированы 80 человек, следует из списка пострадавших.

    Список опубликован на официальном сайте ведомства, в нем 80 имен и фамилий. Состояние пострадавших и название больницы, в которую их госпитализировали, не приводятся.

    Помимо этого в Москве и Подмосковье начали работу горячие линии для получения информации о погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли несколько десятков человек, более 100 получили ранения.

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    22 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Аэропорты в Москве усилили меры безопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Международный аэропорт Внуково и другие аэропорты столицы сообщил об усилении мер безопасности, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    В частности, усилен контроль входных групп и периметра аэропорта. Служба авиационной безопасности и полиция в усиленном режиме проводят досмотр пассажиров и посетителей, передает ТАСС.

    Меры безопасности также усилены в других аэропортах Москвы, железнодорожных вокзалах и в поездах.

    Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». Сообщалось о трех стрелявших в камуфляжной одежде. После этого начался пожар.

    Коментарии (0)
    23 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трагические события, произошедшие накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл», являются ничем иным, как кровавым и варварским терактом, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении в связи со случившимся.

    «Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», – сказал президент в начале своего выступления, передает РИА «Новости». Это нападение было подготовленным массовым убийством мирных граждан, заявил Путин.

    Организаторы теракта подобно нацистам готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, важно не дать им совершить новые преступления, подчеркнул российский лидер.

    «Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, – сказал он. – Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

    «Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, – сказал Путин. – Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с телеобращением в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь главы государства заявлял, что президент был проинформирован о ЧП и принимаемых мерах в первые минуты стрельбы.

    Коментарии (5)
    22 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Прокурор Московской области выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холл»
    Прокурор Московской области выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холл»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова на место происшествия в Красногорск, где в пятницу произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», выехал прокурор Московской области.

    Он будет координировать действия правоохранительных органов, сообщили в Генпрокуратуре, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности. После случившегося в Москве отменили все массовые мероприятия.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    Глава МВД прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

    Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл на место ЧП в Красногорске, где в пятницу вечером произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    «Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в «Крокус Сити Холле», он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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