МВД рассказало, как защитить детей от доксинга

Tекст: Алексей Дегтярев

Доксинг представляет собой целенаправленный сбор и распространение личной информации, такой как адрес, телефон или данные об учебном заведении, без согласия владельца, сообщается в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Это явление может возникнуть из-за межличностных конфликтов и зачастую сопровождается буллингом и вымогательством.

Онлайн-сообщества часто становятся платформами для размещения личных данных жертвы, а также распространения негативной информации о ней. В результате ребенок может столкнуться с психологическим давлением, стрессом и даже депрессией. Кроме того, злоумышленники могут использовать полученные данные в мошеннических целях.

Родителям рекомендуется обсуждать с детьми правила безопасного поведения в сети и выстраивать доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся сообщить о странных ситуациях. Важно объяснить значимость конфиденциальности личных данных и настроить настройки приватности в социальных сетях и браузерах.

При уже совершившемся доксинге родителям советуют поддерживать ребенка, не потакать вымогателям, прекратить переписку и заблокировать чаты. Необходимо удалить обнародованную информацию и сообщить об этом администрации ресурсов.

Зафиксированные доказательства, такие как скриншоты, помогут при обращении в полицию, так как действия, связанные с доксингом, могут квалифицироваться по уголовным о клевете, нарушении неприкосновенности частной жизни или вымогательстве.

Ранее МВД предупреждало, что в Telegram появились объявления о высокооплачиваемых заработках, которые могут маскировать диверсионную деятельность.