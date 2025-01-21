Россия пригласила Армению на празднование 80-летия Победы

Лавров сообщил о приглашении армянского руководства на празднование 80-летия Победы

Tекст: Ольга Иванова

Россия будет рада видеть руководство Армении на майских торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

«Обсудили планы по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хотел бы еще раз отметить, что мы будем рады видеть руководство Армении по приглашению президента [РФ Владимира] Путина на майских торжествах в Москве», – отметил Лавров.

Кроме того, Лавров заявил о перспективах консультативного формата «три плюс три», который включает Армению, Азербайджан и Грузию, а также соседние страны – Россию, Иран и Турцию. По словам главы российского МИД, Москва считает данную платформу весьма перспективной для обсуждения региональных вопросов. Такое заявление Лавров сделал после переговоров с Мирзояном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва намерена содействовать процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехсторонних договоренностей.