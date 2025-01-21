Промоутер Владимира Кличко намекнул на бой с Тайсоном Фьюри

Промоутер Владимира Кличко заявил о желании спортсмена побить рекорд Формана

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью, опубликованном на Sports.ru, промоутер Владимира Кличко Том Леффлер заявил, что украинский боксер задумывается о возвращении на ринг для боя за титул.

«Владимир сказал, что хотел бы подраться за титул и побить рекорд Джорджа Формана, так что посмотрим», – отметил Леффлер. Он добавил, что несмотря на возраст Кличко, если кто-то и может достичь такого результата, то это именно Владимир.

Леффлер подчеркнул, что Кличко не намерен проводить бой с Александром Усиком. Однако у Владимира остается незавершенное дело с другим известным боксером, Тайсоном Фьюри. Промоутер выразил надежду, что вскоре сможет увидеть Кличко снова на ринге, хотя пока неясно, как именно сложится ситуация.

На сегодня Владимиру Кличко 48 лет, в марте он отметит свой 49-й день рождения. Это подчеркивает намерение боксера вернуться в спорт и возможно побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал самым возрастным чемпионом в истории бокса в супертяжелом весе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил о возможности смены власти на Украине в случае неудачи президента Зеленского в решении актуальных проблем страны.