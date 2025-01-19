Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января
ХАМАС объявило о планах освободить трех израильских заложниц из плена
Палестинское движение ХАМАС объявило о планах освободить 19 января трех израильских заложниц в рамках сделки об обмене пленными, включая 24-летнюю Роми Гонен.
Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить трех израильских заложниц, сообщает ТАСС. Об этом заявил Абу Убайда, представитель «Бригад Иззэддина аль-Кассама», военного крыла ХАМАС. Освобождение заложниц планируется провести в воскресенье, 19 января.
В рамках сделки об обмене пленными решено освободить Роми Гонен (24 года), Эмили Демари (28 лет) и Дорон Штайнбрехер (31 год).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников живы, и приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС обещало освободить трех израильских заложниц 19 января.