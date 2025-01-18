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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 15:41 • Новости дня

    Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения

    Россия и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, документ был парафирован в Дубае делегациями обеих стран для создания благоприятной налоговой базы, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты завершили финальный раунд переговоров по соглашению об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, передает ТАСС.

    Проект документа был парафирован в Дубае заместителем министра финансов России Алексеем Сазановым и его эмиратским коллегой Юнисом Хаджи аль-Хури.

    Данное соглашение направлено на создание благоприятной налоговой базы для инвестиций и устранение налоговых барьеров, препятствующих деятельности инвесторов.

    Аль-Хури отметил, что переговоры – часть усилий по улучшению инвестиционного климата и по устранению налоговых препятствий для физических и юридических лиц в обеих странах.

    Эмиратский чиновник подчеркнул, что соглашение обеспечит «четкую и стабильную правовую базу», которая будет поддерживать инвесторов и стимулировать торговый обмен. Оно обещает привлечение как иностранных, так и внутренних инвестиций, способствуя экономическому росту и открывая новые возможности для сотрудничества в различных областях.

    Россия и ОАЭ  заключили соглашение о налогообложении дохода от инвестиций в 2011 году. В 2022 году Россия предложила пересмотреть налоговые соглашения с дружественными странами, включая ОАЭ, на фоне планов по введению налога на прибыль организаций в Эмиратах.

    Соглашение об избежании двойного налогообложения станет актуальным в свете изменений в налоговой политике ОАЭ. 1 июня 2023 года страна ввела федеральный корпоративный налог на прибыль в размере девяти процентов для среднего и крупного бизнеса. Однако компании с годовой выручкой, не превышающей 375 тыс. дирхамов (около 102 тыс. долларов), по-прежнему освобождены от налогообложения. Эти изменения не затрагивают благотворительные организации, инвестиционные фонды, госкорпорации и предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов.

    17 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

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    18 января 2025, 07:34 • Новости дня
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского

    Эксперты завершили экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского

    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти Антона Коробкова-Землянского завершена.

    Эксперты провели судебно-медицинскую экспертизу после смерти Антона Коробкова-Землянского, бывшего пресс-секретаря певца Shaman и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы», сообщил информированный источник РИА «Новости».

    «Экспертиза проведена», – прокомментировал собеседник агентства.

    Коробков-Землянский скончался в ноябре прошлого года в Москве в возрасте 40 лет. Его смерть стала неожиданной для многих коллег и друзей. Церемония прощания с ним прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

    На церемонии присутствовали близкие, друзья и коллеги Коробкова-Землянского, в том числе певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, продюссер Игорь Матвиенко, певица Юта и блогер Татарка (Лиля Абрамова).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением, а детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти. На Троекуровском кладбище состоялось прощание с Антоном Коробковым-Землянским, которое посетили певец Ярослав Дронов (Shaman) и тележурналист Андрей Малахов.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    17 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном включает обязательство не помогать агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    В третьей статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору, если одна из сторон подвергнется нападению.

    Среди основных статей документа говорится, что Москва и Тегеран подтвердили стремление развивать военно-техническое сотрудничество, которое считают важной частью поддержания глобальной безопасности. Соглашение охватывает ряд сфер, таких как обмен военными и экспертными делегациями, заходы военных кораблей в порты друг друга, подготовка военных кадров и обмен курсантами и преподавателями.

    Дополнительно стороны планируют совместные морские операции по оказанию помощи и борьбе с пиратством. Также они договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечения международной безопасности.

    Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних мер, следует из соглашения. Они также намерены развивать независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, переходя на расчеты в национальных валютах.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

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    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    17 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Церемония подписания состоялась в Кремле после переговоров, передает ТАСС. Документ предусматривает вывод отношений между Москвой и Тегераном на новый уровень стратегического партнерства.

    Договор закрепляет правовые рамки для долгосрочного сотрудничества и охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт и промышленность. В тексте также предусмотрено взаимодействие в сфере сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.

    Напомним, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Каллас заявила, что ЕС не отменит санкции против России

    Каллас: ЕС не отменит санкции против России, чтобы сохранить позиции в мире

    Каллас заявила, что ЕС не отменит санкции против России
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление, заявила агентству France-Presse глава евродипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, Брюссель не намерен отменять санкции против России, поскольку это ослабит позиции Евросоюза, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что санкции являются важным средством давления на Россию и отказаться от них было бы странно.

    «Если будут переговоры, мы неизбежно окажемся в более слабой позиции», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал абсурдом ужесточение санкций США против России, считая, что это выставит США в нелепом свете и отдалит от Европы.

    Между тем сообщалось, что советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер.

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    18 января 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО России сбила 46 украинских беспилотников за ночь

    Российские войска ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над шестью регионами за ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.

    Как сообщает ТАСС, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над различными регионами России. В Минобороны РФ уточнили, что 18 из них были сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 7 – над Калужской, 5 – над Тульской, 3 – над Белгородской и 2 – над Воронежской областями.

    Операция по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов прошла в ночное время, что подчеркивает эффективность российских систем противовоздушной обороны. По словам представителей ведомства, все дроны были успешно обнаружены и уничтожены без причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

    Силы ПВО продолжают оставаться в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасность воздушного пространства над территорией страны и предотвращая потенциальные угрозы. Министр обороны Сергей Шойгу ранее подчеркивал важность непрерывного усиления этого направления как одного из ключевых в обеспечении национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили пять беспилотников, в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотников, один из которых упал на нежилое строение, а в Смоленской области пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что предотвратило жертвы и разрушения.

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    17 января 2025, 20:27 • Новости дня
    Суд арестовал имущество блогера Лерчек

    Троицкий суд Москвы наложил арест на средства блогера Валерии Чекалиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Троицким районным судом Москвы принято решение об аресте денежных средств Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, на время следствия и суда.

    Решение удовлетворяет ходатайство следователя, который запросил арест денежных средств обвиняемой. Ограничение будет действовать на весь период предварительного следствия и судебного разбирательства, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

    Следствие считает, что арест имущества необходим для обеспечения гарантии исполнения возможных финансовых санкций. Пока неизвестно, какие именно суммы и активы попали под арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщение о срабатывании электронных браслетов у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина, обвиняемых в вывозе за рубеж 250 млн рублей, не соответствует действительности. Московский городской суд оставил в силе домашний арест блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина, несмотря на апелляционные жалобы. Троицкий суд Москвы решил продлить домашний арест Валерии и Артему Чекалиным по обвинению в выводе более 250 млн рублей из России при помощи подложных документов.

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    18 января 2025, 03:01 • Новости дня
    РЭБ России подавила пять украинских БПЛА над Смоленской областью

    Средства РЭБ пресекли атаку пяти украинских дронов над Починковским районом Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять беспилотников были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Смоленской областью, что предотвратило жертвы и разрушения.

    Как сообщает ТАСС, силы радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России успешно подавили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над Смоленской областью. Информация была озвучена губернатором региона Василием Анохиным в его телеграм-канале.

    Василий Анохин отметил, что атака дронов была пресечена в Починковском районе, а благодаря действиям российских сил на земле не было жертв и разрушений. Этот инцидент подтверждает эффективность средств РЭБ в защите территории.

    Пока нет информации о дальнейших последствиях инцидента или о возможных дополнительных мерах безопасности, принимаемых в регионе. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и жители могут быть спокойны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных аппарата над Брянской областью без жертв и разрушений, средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над этой областью в течение 35 минут, а воздушные цели, сбитые силами ПВО над Белгородом, привели к ранению одного мирного жителя из села Беловское, которого доставляют в больницу с осколочными ранениями.

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    17 января 2025, 17:29 • Новости дня
    В Госдуме опровергли идею блокировки видеоигр с внутренней валютой
    В Госдуме опровергли идею блокировки видеоигр с внутренней валютой
    @ Polozovsky

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев опроверг слухи о намерении запретить игры с внутренней валютой.

    Артем Метелев подчеркнул, что СМИ неверно интерпретировали его заявление, и что речи о блокировке популярных игр не идет. «Это не так. Никаких блокировок пока нет, и речи о массовых запретах не идет», – написал депутат в своем Telegram-канале.

    Глава комитета Госдумы по молодежной политике отметил, что видеоигры являются разновидностью контента, подобно кино и музыке, и должны регулироваться аналогично. Он указал на случаи использования игр в пропагандистских целях, например в Call of Duty, где пользователей вынуждают сражаться против против СССР и России. «Хочешь победить врага – воспитай его детей», – предупредил Метелев. Он напомнили, что власти уже регулируют видеоигровой контент в таких странах, как Германия, Великобритания и Китай.

    По словам депутата, в России необходимо установить понятные правила для видеоигр, чтобы обеспечить безопасное пространство для молодежи. Он уточнил, что если компании хотят работать в России, они должны соблюдать местные законы. Рабочая группа, созданная по поручению председателя Госдумы, займется разработкой таких требований, подчеркнул Метелев.

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    18 января 2025, 05:06 • Новости дня
    Стало известно о морозах до минус 49 градусов в России

    Морозы до минус 49 ожидаются на севере Урала, Поволжья и Сибири

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие дни в Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и на Таймыре прогнозируются экстремально низкие температуры, которые могут опуститься до минус 49 градусов.

    Температура на 4-15 градусов ниже нормы ожидается в трех округах России, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Пермском крае 21 и 22 января температура будет на 6-7 градусов ниже нормы, достигнув 25-29 градуса ниже нуля.

    Экстремальные морозы ожидаются и в Ямало-Ненецком автономном округе. С 19 по 22 января температура может опуститься на 5-14 градусов ниже нормы, достигнув 37-44 градуса мороза.

    На Таймыре с 18 по 22 января прогнозируется температура на 10-15 градусов ниже нормы, с уровнями в 45-49 градусов ниже нуля. В Эвенкийском районе Красноярского края с 18 по 21 января температура будет ниже нормы на 4-9 градусов, с морозами от 41 до 45 градусов. В Туруханском районе 18 и 19 января температура будет ниже нормы на 7-12 градусов и составит минус 40-42 градуса. Вильфанд отметил, что это «по-настоящему сильные морозы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега и сильный ветер; в Москве на Крещение устанавливать купели разрешено только у берега из-за тонкого льда, вызванного высокими температурами, которые ожидаются в четверг и пятницу и составят до плюс трех градусов по Цельсию; научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе с 13 января ожидается оттепель, в результате которой снежный покров практически полностью сойдет.

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    17 января 2025, 23:17 • Новости дня
    Количество пострадавших от кишечной инфекции в Татарстане достигло 30 человек

    Число заболевших в Татарстане достигло 30, возбуждено уголовное дело

    Tекст: Денис Тельманов

    В Татарстане зарегистрировано 30 случаев кишечной инфекции, десять из которых вызваны норовирусом, а состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

    По данным ТАСС, количество обращений к медикам с признаками кишечной инфекции в Татарстане достигло тридцати. Заболевание обнаружено в том числе у участников республиканской олимпиады по химии. Сообщается, что десять из заболевших заразились норовирусом, а оставшиеся результаты анализов находятся в работе.

    Ранее было зафиксировано, что одиннадцать детей и один взрослый были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с признаками отравления из центра «Дуслык». Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

    Управление Роспотребнадзора по Татарстану начало расследование причин заболевания. Были выявлены многочисленные нарушения, такие как несоблюдение санитарных норм мытья и обработки посуды, отсутствие дезинфекционного режима и неформальное проведение осмотров сотрудников. Также не соблюдался температурный режим в холодильниках. Деятельность олимпийского центра была приостановлена, а дети по месту проживания находятся под медицинским наблюдением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в детском центре «Дуслык» в Казани были госпитализированы 12 человек, включая 11 детей, с признаками кишечного отравления, и возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг; в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае выявили норовирус как причину массового отравления 47 постояльцев, среди которых десять человек были госпитализированы.

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    17 января 2025, 22:26 • Новости дня
    Взрыв газа в Нижегородской области привел к гибели человека

    В результате взрыва газа в доме на Нижегородчине один человек погиб, 16 эвакуированы

    Взрыв газа в Нижегородской области привел к гибели человека
    @ ENews112

    Tекст: Денис Тельманов

    Взрыв газа в двухэтажном доме в Нижегородской области привел к гибели одного человека, по информации МЧС. Локализация пожара заняла площадь 250 кв. м, эвакуировано 16 человек.

    В результате взрыва газа в двухэтажном доме в Нижегородской области погиб один человек, передает ТАСС. По информации пресс-службы МЧС РФ, 16 человек были эвакуированы, семеро спасены и один человек получил ранения. Представитель МЧС добавил, что пожар на месте происшествия удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.

    Эвакуация жильцов была проведена в кратчайшие сроки, что позволило минимизировать последствия инцидента. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Спасательные работы продолжаются, сотрудники МЧС проводят оценку ущерба и выясняют причины происшествия.

    Местные власти и коммунальные службы активно сотрудничают с экстренными службами для обеспечения безопасности и восстановления поврежденного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном доме в Богородске, что привело к обрушению межквартирной перегородки и возгоранию крыши, однако пострадавших нет, в Петрозаводске после взрыва бытового газа в квартире был введен режим ЧС муниципального уровня, пострадали четыре человека, а в Бийске в результате аналогичного взрыва пострадали девятилетний мальчик, находящийся в тяжелом состоянии с термическими ожогами, и 52-летняя женщина, доставленная в больницу в состоянии средней тяжести.

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    17 января 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин рассказал о строительстве новых блоков АЭС в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран продолжают сотрудничество в энергетике, включая проект госкорпорации «Росатом» по строительству двух новых блоков АЭС «Бушер», сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин сообщил о прогрессе в реализации совместного проекта России и Ирана в области энергетики, передает РИА «Новости». В рамках этого сотрудничества Росатом реализует проект по сооружению двух новых блоков АЭС «Бушер» в Иране.

    Российский лидер подчеркнул важность энергетического сотрудничества между двумя странами, отметив, что строительство новых блоков АЭС внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал договор с Ираном прорывным, а также сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.

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