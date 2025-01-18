В Японии вторые сутки продолжается пожар из-за возможных военных учений

Tекст: Денис Тельманов

Пожар на западе Японии не удается потушить уже вторые сутки, сообщает ТАСС. Возгорание произошло в горно-лесном массиве близ города Этадзима в префектуре Хиросима. На кадрах, показанных общественным телевидением, видно масштабное задымление. Информации о пострадавших на данный момент нет.



Эвакуация постояльцев дома престарелых, расположенного рядом с фронтом огня, была проведена в пятницу. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за учебных стрельб Сил самообороны Японии, в ходе которых использовались взрывчатые материалы, включая динамит.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств возникновения пожара. Власти пытаются выяснить, как именно началось возгорание и связаны ли учения с инцидентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии погибли 27 человек, еще 18 остаются пропавшими без вести сообщалось. Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. На крупнейшей литиевой аккумуляторной электростанции в Мосс-Лендинге в Калифорнии вспыхнул пожар, что привело к эвакуации восьми близлежащих районов.



