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Количество пострадавших от кишечной инфекции в Татарстане достигло 30 человек
Число заболевших в Татарстане достигло 30, возбуждено уголовное дело
В Татарстане зарегистрировано 30 случаев кишечной инфекции, десять из которых вызваны норовирусом, а состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
По данным ТАСС, количество обращений к медикам с признаками кишечной инфекции в Татарстане достигло тридцати. Заболевание обнаружено в том числе у участников республиканской олимпиады по химии. Сообщается, что десять из заболевших заразились норовирусом, а оставшиеся результаты анализов находятся в работе.
Ранее было зафиксировано, что одиннадцать детей и один взрослый были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с признаками отравления из центра «Дуслык». Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану начало расследование причин заболевания. Были выявлены многочисленные нарушения, такие как несоблюдение санитарных норм мытья и обработки посуды, отсутствие дезинфекционного режима и неформальное проведение осмотров сотрудников. Также не соблюдался температурный режим в холодильниках. Деятельность олимпийского центра была приостановлена, а дети по месту проживания находятся под медицинским наблюдением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в детском центре «Дуслык» в Казани были госпитализированы 12 человек, включая 11 детей, с признаками кишечного отравления, и возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг; в санатории «Сосновый бор» в Красноярском крае выявили норовирус как причину массового отравления 47 постояльцев, среди которых десять человек были госпитализированы.