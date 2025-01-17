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Ростех заявил о возможностях РСЗО «Торнадо-С» поражать несколько целей
Ростех сообщил о возможности «Торнадо-С» поражать удаленные цели одним залпом
Российская РСЗО «Торнадо-С» может поражать несколько удаленных друг от друга целей одним залпом благодаря применению управляемых снарядов и автоматизированной системе управления огнем.
По информации из госкорпорации «Ростех», российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» оснащены автоматизированной системой управления огнем и аппаратурой подготовки пуска. Это позволяет оперативно принимать и обрабатывать данные о цели, корректировать их и разводить снаряды по различным объектам, передает ТАСС.
При использовании управляемых реактивных снарядов, «Торнадо-С» может поражать с высокой точностью несколько целей, разнесенных по дальности и направлению, одним залпом пусковой установки. Как сообщили в Ростехе, комплекс способен накрыть площадь в 12 футбольных полей за один залп, и его характеристики постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта.
В Ростехе подчеркнули, что скорость работы системы «Торнадо-С» не позволяет противнику оперативно реагировать на ее огневую мощь, не дает времени опомниться и прийти в себя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо». В приграничном районе Курской области российские войска поразили колонну украинской военной техники с использованием «Торнадо-С». Также сообщалось, что «Торнадо» является российской реактивной системой залпового огня.