Ростех сообщил о возможности «Торнадо-С» поражать удаленные цели одним залпом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации из госкорпорации «Ростех», российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» оснащены автоматизированной системой управления огнем и аппаратурой подготовки пуска. Это позволяет оперативно принимать и обрабатывать данные о цели, корректировать их и разводить снаряды по различным объектам, передает ТАСС.

При использовании управляемых реактивных снарядов, «Торнадо-С» может поражать с высокой точностью несколько целей, разнесенных по дальности и направлению, одним залпом пусковой установки. Как сообщили в Ростехе, комплекс способен накрыть площадь в 12 футбольных полей за один залп, и его характеристики постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта.

В Ростехе подчеркнули, что скорость работы системы «Торнадо-С» не позволяет противнику оперативно реагировать на ее огневую мощь, не дает времени опомниться и прийти в себя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо». В приграничном районе Курской области российские войска поразили колонну украинской военной техники с использованием «Торнадо-С». Также сообщалось, что «Торнадо» является российской реактивной системой залпового огня.