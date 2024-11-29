ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области

ВС России ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов «Птах Мадьяра» ВСУ в населенном пункте Журавка Харьковской области. В результате удара было уничтожено до 66 боевиков, включая 11 расчетов FPV-дронов, и до 10 автомобилей повышенной проходимости, передает ТАСС.

В Минобороны подчеркнули эффективность применения РСЗО в данной операции. Удар был направлен на нейтрализацию операторов дронов, которые представляли угрозу для российских военных сил в регионе и обладали высокой мобильностью.

Ранее Минобороны сообщило, что российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников.