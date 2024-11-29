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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    29 ноября 2024, 19:25 • Новости дня

    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области

    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 66 боевиков и 10 автомобилей, включая 11 расчетов FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов «Птах Мадьяра» ВСУ в населенном пункте Журавка Харьковской области. В результате удара было уничтожено до 66 боевиков, включая 11 расчетов FPV-дронов, и до 10 автомобилей повышенной проходимости, передает ТАСС.

    В Минобороны подчеркнули эффективность применения РСЗО в данной операции. Удар был направлен на нейтрализацию операторов дронов, которые представляли угрозу для российских военных сил в регионе и обладали высокой мобильностью.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

    28 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе

    Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» 72 бойцов ВСУ в Одессе

    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

    Минобороны России сообщило о том, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе с использованием комплекса «Искандер» были уничтожены 72 бойца. Среди них находились девять французских инструкторов и технических специалистов, сообщает Ura.Ru.

    Ракетный удар был направлен на пункт временной дислокации отряда управления безэкипажными морскими дронами. Минобороны уточнило, что цель удара была связана с уничтожением личного состава боевых расчетов. В ведомстве отметили, что среди ликвидированных боевиков были иностранные специалисты, в том числе французы.

    Ранее в районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области был нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, подвергся удару индустриальный парк «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщало пророссийское подполье.

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    28 ноября 2024, 22:11 • Новости дня
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова

    Во Львове за полгода закрылись 50 ресторанов из-за отлова жителей военкомами

    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Во Львове за последние шесть месяцев закрылись 50 ресторанов из-за массового оттока жителей в Евросоюз и облав военкомов.

    За последние шесть месяцев во Львове закрылись 50 ресторанов. Причиной стали массовые отловы жителей военкомами и миграция людей в Евросоюз. Число закрывшихся заведений достигло аналогичного показателя за весь прошлый год, сообщил Sputnik.

    Люди опасаются выходить на улицы. В условиях увеличивающихся облав со стороны военкоматов многие предпочитают покидать страну в поисках безопасности в Евросоюзе, отмечается в материале.

    Как отметили обозреватели, рестораны, которые ранее процветали благодаря внутреннему туризму и местным жителям, теперь сталкиваются с острым дефицитом клиентов. По мнению предпринимателей, ситуация не стабилизируется до тех пор, пока не изменится общая политическая и социальная обстановка в Украине.

    До этого сообщалось, что Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    28 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Западный политолог предсказал раздел Украины из-за усилий Трампа

    Политолог Бреммер предрек скорейший раздел Украины из-за вмешательства Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Политолог Ян Бреммер заявил, что раздел Украины неизбежен из-за слабости Киева на фронте и влияния Дональда Трампа, который стремится к урегулированию конфликта.

    По словам Бремена, Европа должна готовиться к разделу Украины. В настоящее время Россия контролирует значительные территории, а Украина не имеет военных возможностей для их возвращения. При этом никто не ожидает, что Москва добровольно отдаст эти земли, передает ТАСС.

    Бреммер подчеркнул, что ситуация развивается не в пользу Киева, и избранный президент США Трамп может настаивать на скорейшем заключении сделки по урегулированию конфликта. Политолог указал на назначение Кита Келлога спецпосланником США по Украине и России как на свидетельство таких намерений. Эксперт также заметил, что Владимир Зеленский все чаще высказывается с нотками усталости от конфликта.

    По мнению Бреммера, Трамп воспользуется тем, что Киев испытывает проблемы на фронте, чтобы завершить войну. При этом американский лидер может не согласовывать свои предложения с европейскими союзниками.

    Напомним, накануне издание American Thinker опубликовало материал, в котором говорится, что конфликт на Украине может завершиться прекращением огня. В этом случае Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства. По мнению обозревателей, Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

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    29 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией

    Экс-премьер заявил о прокси-конфликте Запада с Россией и моральной ответственности Британии

    Джонсон признал прокси-конфликт Запада с Россией
    @ MFA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя чужими руками, и подчеркнул моральную ответственность Лондона за ситуацию на Украине.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, в интервью британской газете The Daily Telegraph, признал, что Запад ведет прокси-конфликт с Россией, используя сторонние силы, передает ТАСС.

    По его словам, Запад не предоставляет достаточно возможностей тем, кто воюет с Россией на их стороне, и это приводит к неравноправной борьбе. «Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», – заявил Джонсон.

    Он также подчеркнул моральную ответственность Британии за текущую ситуацию на Украине, упомянув Будапештский меморандум. Джонсон напомнил, что Лондон подписал этот документ, гарантируя безопасность Украины, и это стало причиной отказа Киева от ядерного арсенала. По мнению Джонсона, Великобритания и США, по сути, «лишили украинцев ядерного оружия», которое могло бы использоваться в текущем конфликте.

    Говоря о возможности урегулирования конфликта на Украине, экс-премьер британского правительства предположил, что на определенном этапе могут потребоваться европейские миротворцы для достижения мира.

    Напомним, 12 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность.

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    29 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Группировка «Центр» освободила Воровское в последние сутки. Также в период с 23 по 29 ноября она поразила подразделения семи механизированных, пехотной и двух егерских бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, поражены бригада морской пехоты, три бригады теробороны и бригада нацгвардии. Отражены 53 контратаки.

    За последнюю неделю в зоне действия группировки украинские вооруженные формирования потеряли более 2910 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, 31 автомобиль и 27 артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Раздольное в ДНР. За неделю она поразила личный состав двух механизированных, горно-штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ, а также шести бригад теробороны. Восемь контратак ВСУ были успешно отражены.

    Потери украинских сил в зоне действия этой группировки составили до 960 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 артиллерийских орудий.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику двух механизированных и пехотной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 390 человек и пять артиллерийских орудий.

    За неделю на линии соприкосновения были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, 17 из них сдались на Курском направлении. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун», 10 ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, два снаряда HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36 тыс. 913 беспилотников, 586 ЗРК, 19 562 танка и других бронемашин, 1497 РСЗО, 18 тыс. 708 артиллерийских орудий и 28 тыс. 868 единиц военной автотехники.

    Ранее российская армия освободила Копанки в Харьковской области и установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в ДНР.

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    29 ноября 2024, 11:20 • Новости дня
    Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Рогов: Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Российские войска заняли первые высотки в Курахово
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продолжают бои за освобождение Курахово на Украине, выбив противника из первых многоэтажных зданий, что приближает полное окружение города и имеет важное оперативное значение для продвижения к западной границе ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска продолжают наступление на Курахово в западной части ДНР. В ходе боевых действий они выбили украинские силы из первых высотных зданий, что является значительным шагом в процессе освобождения города, передает РИА «Новости».

    Ранее Ян Гагин, советник главы ДНР, информировал, что российские военные уже находятся в центре Курахово, а до полного окружения города остаются считанные километры. Город находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

    По словам Рогова, в самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои, особенно в районах многоэтажной застройки. Наступление российских сил в Курахово означает не только освобождение города, но и позволит им продвигаться дальше к западной границе ДНР, укрепляя контроль над регионами, остающимися под контролем ВСУ.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    29 ноября 2024, 04:52 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским войскам в Харьковской области

    Четверо украинских десантников 77-й бригады покинули ДОТ и сдались в плен под Копанками

    Tекст: Максим Попов

    Четверо украинских десантников из 77-й аэромобильной бригады сложили оружие и сдались российским военным в районе населенного пункта Копанки на харьковском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

    «Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск »Запад« ВС РФ», – приводит «РИА Новости» цитату из сообщения военного ведомства.

    До этого сообщалось, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard.

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    29 ноября 2024, 02:14 • Новости дня
    Подпольщик сообщил о прилете с детонацией в Одесской области

    В Черноморске Одесской области зафиксировали прилет с последующей детонацией

    Tекст: Максим Попов

    В городе Ильичевске, переименованном в Черноморск, зафиксирован прилет, вслед за которым последовала детонация, сопровождавшаяся множеством глухих взрывов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация. Лебедев отметил: «Одесса: в Ильичевск таки прилетело... Уже с полчаса детонирует. Других подробностей пока нет», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    Лебедев добавил, что, по информации его коллег, в городе было слышно много глухих взрывов.

    Накануне сообщалось, что в результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

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    29 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
    ВС России за неделю нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории, сообщило Минобороны России.

    С 23 по 29 ноября российское высокоточное оружие воздушного, морского, наземного базирования и ударные беспилотники нанесли удары по ключевым энергетическим объектам Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Эти объекты обеспечивают военную промышленность страны, а также инфраструктуру военных аэродромов.

    В результате ударов были уничтожены две пусковые установки с баллистическими ракетами «Гром-2», а также установки украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Все цели высокоточных ударов были успешно поражены.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжили операции против ВСУ в Курской области, уничтожив технику и живую силу нескольких бригад противника. Также на Харьковском направлении поражены подразделения механизированной и десантно-штурмовой бригад.

    Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Копанки в Харьковской области. ВСУ потеряли значительное количество военнослужащих и техники, включая бронетранспортеры М113 производства США.

    Южная группировка заняла выгодные позиции и нанесла удар по формированиям ВСУ. Потери противника в этом направлении также оказались значительными.

    Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников, сообщило российское Минобороны.

    С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК.

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    29 ноября 2024, 02:32 • Новости дня
    ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области

    Губернатор сообщил о массированной атаке дронов в Ростовской области

    ПВО сбили и подавили 30 дронов при атаке в Ростовской области
    @ Patrick Pleul/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Ростовской области отражена массированная атака, в ходе которой силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. Как отметил врио губернатора Юрий Слюсарь, на данный момент на северо-западе области уничтожено и подавлено 30 украинских дронов.

    Ситуация находится находится под контролем, подчеркнул Слюсарь.

    Позднее стало известно, что атака украинских дронов в Ростовской области обошлась без жертв. «Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали. В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме. Тут тоже обошлось без погибших и пострадавших», – отметил губернатор в своем Telegram.

    До этого сообщалось, что расчеты ПВО уничтожили два дрона в Воронежской области.

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    28 ноября 2024, 23:13 • Новости дня
    Депутат Рады сообщила о нехватке бойцов в бригадах ВСУ на передовой

    Бригады ВСУ на линии соприкосновения укомплектованы лишь на 40-60%

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40-60%, сообщила депутат Верховной рады Галина Янченко.

    По словам Янченко, бригады ВСУ на линии боевого соприкосновения укомплектованы на 40-60%, передает РИА «Новости». По ее словам, военнослужащие жалуются на усталость и просят доукомплектовать их подразделения.

    «Я непосредственно общаюсь с нашими парнями и девушками там, на передовой. Все они говорят, для них для всех вопрос номер один – это доукомплектование их бригад. Последний раз, когда я была на передовой, комплектование бригад в среднем составляло от 40% до 60%. Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», – сказала Янченко.

    Напомним, по данным зарубежных СМИ, украинская армия столкнулась с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, в настоящее время под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической.

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    28 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Волонтер: Жители приграничья Курской области хотят скорее вернуться домой

    Волонтер Солдатов рассказал о помощи жителям приграничных районов Курской области

    Волонтер: Жители приграничья Курской области хотят скорее вернуться домой
    @ vsks.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Курской области ежедневно доставляют гумпомощь, обеспечивают продуктовыми наборами пункты временного размещения и эвакуируют пожилых и маломобильных граждан из приграничья, сказал газете ВЗГЛЯД волонтер Денис Солдатов.

    «Работа объединенного штаба «Народного фронта», ВСКС и благотворительного фонда «Русь» идет полным ходом. На складе кипит работа по разгрузке, сортировке и комплектованию гуманитарных наборов, затем мы их отгружаем службам города, обеспечивающим пункты временного размещения (ПВР). Наборы мы также развозим самостоятельно тем людям, которые живут у родственников и знакомых. Часто это маломобильные, пожилые люди», – рассказал Денис Солдатов, и.о. начальника штаба ВСКС в Курске.

    «Мы постоянно общаемся с пострадавшими жителями приграничных районов и беженцами. Сколько людей, столько и историй, но все они хотят одного – скорее вернуться домой. Особенно тяжело детям, которые не понимают, что происходит и почему они не дома. Но как бы то ни было, каждый раз, когда возим адресную помощь, мы слышим слова благодарности», – добавил он.

    Волонтеры также участвуют в эвакуации маломобильных и престарелых граждан из опасных районов приграничья с Украиной. C конца августа добровольцы ВСКС также выезжают на регулярные дежурства в составе аварийно-спасательной службы Курской области. «В сентябре активно тушили ландшафтные пожары, периодически занимаемся поиском пропавших с другими волонтерами», – добавил Солдатов.

    Добровольцы ВСКС принимают участие в организации работы штаба гуманитарной помощи, обеспечивая сбор и обработку заявок, составление логистических карт. Помимо работы в штабе студенты-спасатели на складе в три смены разгружают, сортируют и формируют гуманитарные наборы для отправки нуждающимся. Всего на склад поступило  более 1590 тонн смешанного гуманитарного груза (продукты питания, средства гигиены, бытовая химия) и более 180 тонн бутилированной воды.

    Напомним, что штабы гуманитарной помощи ВСКС, «Народного фронта» и Благотворительного фонда «Банк еды «Русь» также развернуты в Ростовской и Белгородской областях.

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