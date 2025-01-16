Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.7 комментариев
Захарова обвинила Запад в стремлении ограничить экспорт российской нефти
Захарова: Запад хочет снизить экспорт нефти, обвиняя Россию в порче инфраструктуры на Балтике
Запад выдвигает обвинения против России в якобы порче инфраструктуры на Балтике с целью ограничить экспорт российской нефти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, обвинения России в порче инфраструктуры на Балтике преследуют цель создать предпосылки для введения ограничений на международное судоходство в Балтийском море. Она отметила, что это делается в рамках обсуждений возможности превращения Балтийского моря во «внутреннее море» НАТО, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что забота западных стран об интересах конечных потребителей энергоносителей носит лишь словесный характер. На деле их действия, как считает Захарова, подрывают глобальную энергетическую безопасность. Она выразила обеспокоенность тем, что Запад продолжает усиливать напряженность в регионе, стремясь к доминированию и контролю за энергетическими ресурсами.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и подчеркнул ее антироссийскую направленность.
Депутат Госдумы Андрей Колесник* назвал элементом информационной войны повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море.
Газета ВЗГЛЯД писала, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом