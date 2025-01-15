Блогера Битмаму обвинили в хищении биткойнов и дирхамов

Блогер Битмама обвиняется в хищении у потерпевших биткойнов и миллионов дирхамов

Tекст: Вера Басилая

По данным правоохранительных органов, Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, после чего средства пропадали. По одному из эпизодов ущерб составляет порядка 800 млн рублей. Для возможного погашения ущерба суд арестовал счета и активы подсудимой. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет не менее 2,2 млрд рублей, передает ТАСС.

У Федякиной имеется вид на жительство в ОАЭ. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Подсудимая заявила о своей невиновности после оглашения обвинительного заключения. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил арест Валерии Федякиной, известной как Битмама, до конца мая 2025 года по делу о мошенничестве на сумму 6,7 млрд рублей.

Московский суд ограничил Валерию Федякину в сроках ознакомления с материалами дела.

Блогер Валерия Федякина обвиняется в совершении четырех эпизодов мошенничества в особо крупном размере.