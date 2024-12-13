Блогер Битмама не признала вину по делу о мошенничестве

Суд в Москве продлил арест обвиняемой в хищении 6,7 млрд рублей Битмаме

Tекст: Мария Иванова

Валерия Федякина, известная в криптосреде как Битмама, продолжит находиться под арестом до 29 мая 2025 года, сообщает РИА «Новости». Предпринимательница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ей вменяют четыре эпизода преступной деятельности. Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу и продлил ей арест.

Федякина не признает вины и утверждает, что сама является жертвой.

«Вину не признаю… Я с самого начала своего ареста заявляла о том, что сама являюсь жертвой мошенников», – заявила она в суде.

Адвокаты настаивали на мере пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО, ссылаясь на то, что Федякина является гражданкой России и имеет здесь имущество. Однако следствие убеждено, что она может скрыться за границу, так как у нее есть вид на жительство в ОАЭ.

Федякина была задержана 15 сентября 2023 года и арестована на следующий день. Ей инкриминируют хищение 6,7 млрд рублей у инвестора. В январе текущего года она родила в больнице при СИЗО «Печатники». Следствие утверждает, что Федякина и ее соучастники организовали финансовую пирамиду и отрицают ее доводы о вложении средств в нефтяную отрасль.

Ранее Московский суд ограничил Валерию Федякину, известную как Битмама, в сроках ознакомления с материалами дела. До этого Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте блогера Валерии Федякиной.