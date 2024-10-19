Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.0 комментариев
Суд ограничил блогера Битмаму в сроках изучения дела
Суд ограничил срок ознакомления блогера Битмамы с делом о мошенничестве до 1 ноября
Московский суд ограничил Валерию Федякину, известную как Битмама, в сроках ознакомления с материалами дела до 1 ноября, ей вменяется причинение ущерба более чем на 2,2 млрд рублей по четырем эпизодам мошенничества.
Суд в Москве ограничил блогера Валерию Федякину, известную в Сети как Битмама, в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 1 ноября. Как сообщает ТАСС, Федякина арестована по обвинению в особо крупном мошенничестве с ущербом, превышающим 2,2 млрд рублей. Дело насчитывает 26 томов, и до конца года планируется его направление в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В отношении Федякиной завершено расследование, и ей предъявлены обвинения в совершении четырех эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Ущерб составил более 2,2 млрд рублей, нанесенный четырем потерпевшим в различной валюте, включая криптовалюту. Санкция предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Во время предварительного следствия на все выявленные активы, счета и недвижимость Федякиной были наложены обеспечительные меры. Это сделано для погашения ущерба или оплаты возможного штрафа в случае осуждения. Федякина находится в следственном изоляторе, где ранее родила дочь. Следствие считает необходимым ее содержание под стражей из-за вида на жительство в ОАЭ и непризнания вины, что может свидетельствовать о намерении скрыться.
Ранее блогер Валерия Федякина была арестована по подозрению в торговле наркотиками.