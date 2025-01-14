Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.13 комментариев
Профессор из Норвегии призвал Рютте начать переговоры о безопасности в Европе
Профессор из Норвегии Дизен призвал генсека НАТО Рютте начать переговоры о безопасности в Европе
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предложил начать переговоры о европейской системе безопасности в ответ на заявление генсека НАТО Марка Рютте.
Представляющий Университет Юго-Восточной Норвегии профессор обратился к Рютте с призывом начать разговор о новой системе безопасности в Европе, передает РИА «Новости».
Дизен предложил Североатлантическому альянсу исправить свои ошибки вместо того, чтобы «изучать русский язык или переселяться в Новую Зеландию».
По словам политолога, новая система безопасности должна основываться на принципе неделимости, что означает обеспечение безопасности для всех стран, а не только для одной.
Накануне Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП. Более того, генсек НАТО заявил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.