Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.10 комментариев
Польские военные по ошибке отправили 240 противотанковых мин на склад IKEA
Reuters: Польская армия отправила на склад IKEA по ошибке противотанковые мины
Польская армия по ошибке отправила 240 противотанковых мин на склад шведского ретейлера IKEA, сообщило Reuters.
Польская армия по ошибке отправила 240 противотанковых мин на склад компании IKEA. Мины обнаружили в вагоне поезда рядом с объектом шведского мебельного ретейлера. Обвинения в халатности предъявлены четырем польским солдатам, которым грозит до пяти лет лишения свободы. Они не признали своей вины, передает РИА «Новости».
Генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска сообщила, что мины нашли в одном из фургонов, прибывших на склад компании. Военные оперативно изъяли боеприпасы. Конкретное местонахождение вагона не уточняется, но производство IKEA расположено недалеко от города Бельск-Подляски.
Инцидент привел к отставке генерала Артура Кемпчиньского.