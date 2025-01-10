Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Космонавт Горбунов снял пожары в Лос-Анджелесе с МКС
Космонавт Александр Горбунов сделал фотографии пожаров в округе Лос-Анджелес с борта МКС, на них видно, как огонь бушует в жилом районе Пасифик-Палисейдс.
Горбунов, находясь на борту Международной космической станции (МКС), запечатлел пожары, охватившие престижный жилой район Пасифик-Палисейдс в округе Лос-Анджелес, сообщает ТАСС. На его фотографиях видно, как огонь распространяется между Тихим океаном и горами Санта-Моника.
Пожары начали распространяться в округе 7 января. Согласно данным метеорологов, сухая и ветреная погода способствовали быстрому распространению огня. В результате пожаров без электричества осталось около 400 тыс. жителей Калифорнии. Для 180 тыс. человек были разосланы уведомления об эвакуации.
Как передает газета Washington Post, пожарная система гидрантов в штате оказалась не готова к таким масштабным пожарам.
Ранее компания Maxar предоставила спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия пожаров в Лос-Анджелесе.
В округе Лос-Анджелес пожары уничтожили более 10 тыс. строений, причем власти ожидают рост числа жертв и разрушений.
Шериф округа отметил, что последствия сравнимы с атомной бомбардировкой.
В результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес погибли десять человек, был введен комендантский час.