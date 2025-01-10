Космонавт Горбунов снял пожары в Лос-Анджелесе с МКС

Tекст: Мария Иванова

Горбунов, находясь на борту Международной космической станции (МКС), запечатлел пожары, охватившие престижный жилой район Пасифик-Палисейдс в округе Лос-Анджелес, сообщает ТАСС. На его фотографиях видно, как огонь распространяется между Тихим океаном и горами Санта-Моника.

Пожары начали распространяться в округе 7 января. Согласно данным метеорологов, сухая и ветреная погода способствовали быстрому распространению огня. В результате пожаров без электричества осталось около 400 тыс. жителей Калифорнии. Для 180 тыс. человек были разосланы уведомления об эвакуации.

Как передает газета Washington Post, пожарная система гидрантов в штате оказалась не готова к таким масштабным пожарам.

Ранее компания Maxar предоставила спутниковые снимки, на которых зафиксированы последствия пожаров в Лос-Анджелесе.

В округе Лос-Анджелес пожары уничтожили более 10 тыс. строений, причем власти ожидают рост числа жертв и разрушений.

Шериф округа отметил, что последствия сравнимы с атомной бомбардировкой.

В результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес погибли десять человек, был введен комендантский час.