Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
Стало известно об ударе по пункту дислокации ВСУ в Херсоне
Подполье: Удар нанесен в пригороде Херсона по пункту дислокации ВСУ и ремонта техники
Удар был нанесен в пригороде подконтрольного Киеву Херсона в субботу вечером по пункту дислокации ВСУ и месту ремонта военной техники, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, поздно вечером в субботу в южном пригороде Херсона селе Камышаны под удар попали автобаза и общежития по улице Широкая, которые использовались ВСУ в качестве пункта временной дислокации и места стоянки и ремонта военной техники, передает РИА «Новости».
Ранее ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.