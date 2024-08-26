Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине
Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.
Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.
Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.
Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.
Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.
Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.