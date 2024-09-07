Политолог Саймс назвал «беспределом» выдвинутые против него властями США обвинения

Tекст: Вера Басилая

По словам политолога, Минюст США обвиняет его в «отмывании» денег лишь за то, что он переводил часть зарплаты с российского счета на счет своего банка в Вашингтоне через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.

«И как вы думаете, зачем? Чтобы оплачивать мои американские налоги! В этом, по-моему, не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного», – заявил Саймс «Коммерсанту».

Политолог считает, что ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам в переводе денег через третий банк нет, и называть это «отмыванием» просто неприлично.

Саймс не считает преступлением работу на «Первый канал», обосновывая это первой поправкой Конституции США, гарантирующей свободу слова и печати. Он рассказал, что высокопоставленный чиновник администрации США предупредил, что его работа на «Первом канале» не будет способствовать репутации и карьере в Америке, но санкции США направлены на «пресечение финансовых поступлений» канала, а работы журналистов они не касаются.

По словам политолога, обыск в его доме в США длился четыре дня. Соседи рассказали Саймсу, что на лужайке находилось около 50 человек, большинство из которых приехали не на официальных автомобилях ФБР, а на обычных машинах. При этом вещи вывозили грузовиками с прицепами, в доме повредили стены и потолок, а люди, которые пришли с обысками к Саймсу, были замечены в соседнем маленьком городке в магазине и говорили по-украински.

В августе агенты ФБР уже провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.

Саймса и его жену обвинили в «нарушении американских санкций». Им может грозить до 60 лет заключения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о преследовании Саймса в США, отмечал, что Вашингтон устроил «охоту на ведьм».