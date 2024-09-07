Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.8 комментариев
Американский журналист рассказал, сможет ли Трамп развязать войну с Россией
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в отличие от демократов, может получить поддержку простых американцев для ведения крупной войны с Россией, если не сможет решить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
«Я сомневаюсь, что демократы смогут сделать то же самое, но у Трампа это вполне реально. Большая война с Россией или Китаем – да», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Хинкла, экс-президент имеет серьезное желание добиться мира на Украине. Однако, если Трамп вернется в Белый дом, есть вероятность, что США выберут путь дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее Трамп заявлял, что, если победит на выборах, сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.