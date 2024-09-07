Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.8 комментариев
Подполье сообщило об ударе ВС России по иностранным инструкторам под Николаевом
ВС России нанесли ряд точных ударов по пригороду Николаева, уничтожив место дислокации иностранных инструкторов и как минимум одну установку РСЗО HIMARS, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, первый удар был нанесен по месту, где находились иностранные инструкторы и проходили обучение украинские десантники, передает РИА «Новости».
Второй удар пришелся по позициям украинской артиллерии, в результате чего была уничтожена как минимум одна реактивная система залпового огня HIMARS.
«Наши разведчики отслеживали перемещение этой техники и передали координаты артиллерии», – отметил Лебедев.
Накануне подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом.