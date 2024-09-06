  • Новость часа Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области
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    Как обновляется российский рыболовецкий флот
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    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
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    Сын Байдена решил признать вину в неуплате налогов
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    47 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    6 сентября 2024, 07:36 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли точный удар по крупному складу военной техники и боеприпасов ВСУ в пригороде Львова, куда регулярно прибывали поставки вооружений из Польши, сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, атака была осуществлена в ночь на пятницу по контейнерному терминалу и смежным складам в пригороде Львова населенном пункте Малехов, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что целью удара стал объект инфраструктуры, связанный с железнодорожной станцией Дубляны-Львовские, где хранилась военная техника и боеприпасы, поступавшие из соседней Польши.

    Накануне ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины.

    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



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    5 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    «Военное дело»: ВС России ракетным ударом уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира, сообщили военкоры.

    После ракетного удара по подземному бункеру в Житомирской области предварительно погибли 25 командиров ВСУ, а также есть потери среди персонала, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников ВСУ в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

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    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    5 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    Депутат Рады: Во время удара по Институту связи ВСУ в Полтаве в нем находилось около 700 военных

    Tекст: Вера Басилая

    В военном Институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая опубликовала в соцсетях подробности ситуации с ударом по военному институту связи в Полтаве, озвученные на закрытом заседании оборонного комитета Рады.

    По ее словам, на совещании заявили, что одновременно в учебном корпусе находились около 700 военнослужащих, что говорит о том, что было большое скопление личного состава. При этом точное число погибших и раненых Безуглая не сообщила.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    6 сентября 2024, 00:49 • Новости дня
    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

    Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине после удара по Полтаве

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает Аргентину воздержаться от продвигаемых режимом украинского лидера Владимира Зеленского и однобоких суждений о событиях на Украине после удара по Полтаве, заявили в посольстве России в Буэнос-Айресе.

    В посольстве России в Аргентине обратили внимание на заявление аргентинского МИД, в котором осуждается российский удар по Полтаве, а также есть призыв «прекратить применение силы».

    В посольстве подчеркнули, что не согласны с такой трактовкой действий России. Дипломаты объяснили, что удар был нанесен по учебному центру ВСУ, где готовили специалистов связи и РЭБ,  операторов БПЛА под руководством иностранных инструкторов. О том, что среди погибших были военные, заявили украинские власти, а это значит, что объект «являлся легитимной военной целью».

    Российские дипломаты призвали власти Аргентины воздерживаться от продвигаемых режимом Зеленского и его «западными покровителями» однобоких суждений о событиях в зоне украинского конфликта и быть объективными.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    5 сентября 2024, 10:53 • Новости дня
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно. Просто героические ребята – сражаются героически», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Минобороны и Генштаб несколько раз в сутки докладывают ему о ходе СВО.

    «То, что происходит каждый день, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме – несколько раз в сутки – докладывают», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 16:51 • Новости дня
    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта

    Белорусский военный эксперт Алесин: Минск не будет реагировать на украинские провокации

    Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта
    @ t.me/mchs112by

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вероятно, с помощью вылетов БПЛА Украина пытается спровоцировать ответные действия Белоруссии. В этом случае офис Зеленского получит повод расширить линию боевого соприкосновения, что вынудит Россию перевести часть сил с Донбасса на другое направление, сказал белорусский военный эксперт Александр Алесин. Ранее в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА.

    «В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

    «Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

    «Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно. Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – заключил Алесин.

    Ранее в воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова издание «Белта».

    Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, до сих пор нет.

    Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, офис Зеленского потребовал от Минска «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

    Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, для чего Украина пытается спровоцировать конфликт с Белоруссией.

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    5 сентября 2024, 13:31 • Новости дня
    Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации
    Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия уже победила в спецоперации, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «В данной спецоперации мы уже выиграли», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Алаудинов отметил, что теперь перед Россией стоит задача сделать все для того, чтобы «мы были одной семьей, готовой к будущим вызовам».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о стремительном ухудшении положения ВСУ на фронте.

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    5 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков

    Пленный ВСУ: Напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, рассказал водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.

    По его словам, он пробыл около двух месяцев в 199-м центре разведки, расположенном в школе селы Корчак Житомирской области. Украинские боевики ездили на полигон и занимались в классах, передает РИА «Новости».

    Шкода добавил, что разведчики отрабатывали ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции, стрельбу, а также прыжки с парашютом с вертолета.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    5 сентября 2024, 20:46 • Новости дня
    Зеленский снова позвал Россию на саммит по Украине

    Владимир Зеленский заявил о желании видеть представителей России на втором саммите по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил желание видеть представителей России на втором саммите по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью NBC News.

    «Обязательно там должны быть представители России... без российской стороны завершить эту войну дипломатически очень сложно», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости»

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время не ведется подготовка второго «саммита мира» по Украине с участием российских представителей. Он добавил, что рассуждения об участии России в следующем подобном мероприятии инициировали участники первой конференции, которая завершилась безрезультатно.

    После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Глава МИД России Сергей Лавров также исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. 

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    5 сентября 2024, 10:58 • Новости дня
    Путин: Раскачать ситуацию в России не получилось
    Путин: Раскачать ситуацию в России не получилось
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Одна из задач противника заключалась в том, чтобы посеять у нас панику, раскачать внутриполитическую ситуацию, поселить неуверенность в наших действиях и так далее. Но к чему это привело: наоборот, к консолидации общества, как всегда в таких случаях бывает в России», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, только увеличилось.

    «Количество мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, резко увеличилось. Увеличилось количество людей, которые подписывают контракты с Вооруженными силами», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 20:55 • Новости дня
    Российские военные уничтожили американскую установку РСЗО MLRS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные ракетой «Искандер-М» уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Военная техника находилась в районе населенного пункта Могрица, российские бойцы зафиксировали движение пусковой установки РСЗО, а затем определили ее точное местонахождение и нанесли удар.


    «В результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ, пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», – сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области.


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