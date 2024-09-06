Подполье сообщило об ударе ВС России по складу техники под Львовом

Эксперт: Минск не даст офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта

Белорусский военный эксперт Алесин: Минск не будет реагировать на украинские провокации

Tекст: Евгений Поздняков

«В настоящий момент правительство Белоруссии еще не поделилось данными о том, кому именно принадлежал этот беспилотник. Однако уже сейчас с большой уверенностью можно сказать, что речь идет об украинском БПЛА. Это не первый случай, когда дроны ВСУ пересекают границу нашей страны», – считает белорусский военный эксперт Александр Алесин.

«Совсем недавно их беспилотники пытались прорваться через территорию республики в Россию. Скорее всего, офис Зеленского недооценил силу белорусской системы ПВО. Нам удалось ликвидировать несколько аппаратов, оставшуюся часть добили уже Вооруженные силы РФ», – сказал он.

«Вероятно, Украина пытается спровоцировать Минск на ответные действия. Если Белоруссия решится на нанесение ударов по приграничным территориям, это подарит офису Зеленского повод к началу масштабных военных действий против нашей страны. Таким образом, ситуация выйдет на новый уровень эскалации», – добавляет собеседник.

«Линия боевого соприкосновения значительно увеличится, и тем самым Россия будет поставлена перед необходимостью поддержки своего союзника. Для этого, вероятно, придется перебрасывать подразделения с Донбасса, где ВС РФ достигают крайне неплохих успехов. Разумеется, против подобного развития событий с увеличением линии фронта выступают как в Минске, так и в Москве», – акцентирует эксперт.

«Поэтому Белоруссия будет вести себя сдержанно. Наша задача – стиснуть зубы и стараться не отвечать на провокации украинской стороны. Мы не дадим офису Зеленского и НАТО повода к расширению конфликта и активизации риторики о необходимости передаче ВСУ новых вооружений», – заключил Алесин.

Ранее в воздушное пространство Гомельской области Белоруссии зашли БПЛА. «Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей ликвидированы», – цитирует начальника Генштаба страны Сергея Фролова издание «Белта».

Согласно данным МЧС республики, в результате крушения дрона произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле. Огнем повреждено 5 квадратных метров кровли. В настоящий момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Официальной информации о том, какой именно стране принадлежал аппарат, до сих пор нет.

Однако ситуация на границе Украины и Белоруссии постепенно обостряется. Так, офис Зеленского потребовал от Минска «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня. При этом Киев заверил, что не собирается предпринимать «недружественных действий» против соседнего государства.

Между тем в интервью телеканалу «Россия 1» президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в настоящий момент офис Зеленского держит на границе более 120 тыс. солдат. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, для чего Украина пытается спровоцировать конфликт с Белоруссией.