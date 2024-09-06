Крушение F-16 на Украине вызвало вопросы у Запада к подготовке летчиков ВСУ

WSJ: Крушение F-16 на Украине вызвало споры у союзников Киева по вопросам подготовки пилотов

Tекст: Вера Басилая

По словам одного из неназванных высокопоставленных военных чиновников, правительство Дании еще до уничтожения истребителя с летчиком сомневалось в возможности украинских пилотов летать в одиночку, потому что некоторые из них провалили программу обучения на территории Дании, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что летчик Алексей Месь, который разбился на Украине, беспокойства во время обучения не вызывал. Для его группы пилотов проводилась ускоренная программа подготовки в Дании, которая была сфокусирована на воздушной обороне вместо обучения всем миссиям, на которые способны истребители F-16.

Источник газеты в военном ведомстве отметил, что крушение F-16 на Украине показывает последствия спешки, но несмотря на вопросы, программа подготовки пока остается неизменной.

Как пишет The Wall Street Journal, небольшое число украинских летчиков продолжает обучение в США, Румынии и Дании, у ВСУ будет достаточно обученных летчиков для управления полной эскадрильей F-16 через несколько месяцев.

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.