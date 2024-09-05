Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.4 комментария
Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации
Россия уже победила в спецоперации, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«В данной спецоперации мы уже выиграли», – отметил он в своем Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что теперь перед Россией стоит задача сделать все для того, чтобы «мы были одной семьей, готовой к будущим вызовам».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о стремительном ухудшении положения ВСУ на фронте.