  • Новость часаРоссийские войска освободили Заветное в ДНР
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    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    15 комментариев
    5 сентября 2024, 13:31 • Новости дня

    Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации

    Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия уже победила в спецоперации, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «В данной спецоперации мы уже выиграли», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Алаудинов отметил, что теперь перед Россией стоит задача сделать все для того, чтобы «мы были одной семьей, готовой к будущим вызовам».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о стремительном ухудшении положения ВСУ на фронте.

    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 18:31 • Новости дня
    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ

    Минобороны: При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС нашли боеприпасы ВСУ

    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии, сообщило Минобороны России.

    При осмотре дороги в районе перехода инспекторов МАГАТЭ саперы нашли боеприпасы иностранного производства, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В составе миссии агентства прибыли четыре инспектора, они будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    5 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Ракетный удар ВС России по учебному центру в Полтаве нанес серьезный урон ВСУ, ликвидировав ценные кадры – специалистов по управлению БПЛА и авиационными комплексами радиообнаружения и наведения АВАКС, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, среди погибших в результате обстрела Полтавы могли быть военные, прошедшие подготовку под руководством шведских инструкторов для управления сложными системами вооружения, такими как АВАКС, передает РИА «Новости».

    Меркурис подчеркнул, что подобные потери являются серьезным ударом для украинских вооруженных сил.

    «Скорее всего, были ликвидированы операторы дронов и специалисты, обученные шведами для работы с радарами… огромный урон для ВСУ», – отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, как российские военные вынудили ВСУ соблюдать правило «больше трех не собираться».

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    5 сентября 2024, 10:53 • Новости дня
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно. Просто героические ребята – сражаются героически», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Минобороны и Генштаб несколько раз в сутки докладывают ему о ходе СВО.

    «То, что происходит каждый день, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме – несколько раз в сутки – докладывают», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, где готовили напавших на Курскую область разведчиков

    Пленный ВСУ: Напавших на Курскую область разведчиков ВСУ готовили в здании школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учебный центр разведки ВСУ, где готовили напавших на Курскую область украинских разведчиков, находился в здании общеобразовательной школы в селе Корчак Житомирской области, рассказал водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Шкода.

    По его словам, он пробыл около двух месяцев в 199-м центре разведки, расположенном в школе селы Корчак Житомирской области. Украинские боевики ездили на полигон и занимались в классах, передает РИА «Новости».

    Шкода добавил, что разведчики отрабатывали ориентирование на местности и форсирование рек в боевой амуниции, стрельбу, а также прыжки с парашютом с вертолета.

    Ранее попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко рассказал, что украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение.

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    5 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства

    Захарова в ответ на заявления Бориса Джонсона обвинила Британию в стравливании постсоветского пространства

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания ради собственной выгоды «опускает» ЕС и стравливает постсоветское пространство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала высказывания экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, рассуждая «о британцах и англичанах», следует помнить, что «это все для них не просто идеология». В Лондоне руководствуются «прагматикой» и «чистым расчетом», полагает Захарова.

    «Они опускают во всех смыслах Европейский Союз, стравливают постсоветское пространство только ради одного – для собственной выгоды», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Захарова заявила, что таким образом Великобритания пытается удержать «себя на плаву любым способом».

    В среду сообщалось о том, как пранкеры Вован и Лексус выложили беседу с Джонсоном, во время которого выступали от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время беседы экс-премьер Британии заявил, что Украине нужна массовая мобилизация и предложил помощь в «снесении» Керченского моста. Для этого понадобятся ракета ATACMS, которые надо обязательно поставить Украине, заявил Джонсон.

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    4 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Стала известна позиция России на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Москва поднимет вопрос об угрозах для Запорожской и Курской АЭС на сессии Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев создает прямую и явную угрозу для двух российских АЭС: Запорожской и Курской. Об этом заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

    «С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, в данном случае АЭС, а в том, что она существует в принципе», – сказал Устинов, передает РИА «Новости»

    Он добавил, что дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий. «Прямая и явная угроза создается Киевом для двух российских АЭС – Запорожской и Курской», – подчеркнул Устинов.

    По его словам, Москва поднимет этот вопрос на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая стартует 9 сентября.

    Напомним, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС остается крайне сложной.

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    5 сентября 2024, 10:58 • Новости дня
    Путин: Раскачать ситуацию в России не получилось
    Путин: Раскачать ситуацию в России не получилось
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Одна из задач противника заключалась в том, чтобы посеять у нас панику, раскачать внутриполитическую ситуацию, поселить неуверенность в наших действиях и так далее. Но к чему это привело: наоборот, к консолидации общества, как всегда в таких случаях бывает в России», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, только увеличилось.

    «Количество мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, резко увеличилось. Увеличилось количество людей, которые подписывают контракты с Вооруженными силами», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

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    5 сентября 2024, 02:25 • Новости дня
    Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал жителей «первой береговой линии» не подходить к окнам; избегать помещений, окна в которых выходят на море; покинуть открытое пространство около моря.

    Напомним, в июле безэкипажные катера вооруженных сил Украины атаковали Новороссийск. Они были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море.

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    4 сентября 2024, 23:56 • Новости дня
    МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    На Запорожской АЭС не зафиксировано выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, сообщается в докладе МАГАТЭ.

    «Не было зафиксировано выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду сверх нормативных пределов», – сказано в докладе. Также не было выявлено «нарушений целостности ядерного топлива», передает РИА «Новости».

    Напомним, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в среду посетил Запорожскую АЭС. МАГАТЭ представило доклад о мерах по атомной безопасности на фоне конфликта на Украине.


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