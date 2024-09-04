Захарова сообщила о стремительном ухудшении положения ВСУ на фронте

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Киев предпринимает попытки выпросить у западных кураторов разрешения на удары по российской территории в условиях ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте, передает ТАСС.

«Для Киева это станет не планом победы, как того ожидают украинские власти, а планом беды», – подчеркнула дипломат.

Также Захарова напомнила о передаче главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым списка обозначенных на российской территории целей, что указывает, по ее словам, на полную оторванность киевского режима от реальности.

«Им не жаль никого на территории Украины, ни своих граждан, ни тех, кого они силком затащили в ряды ВСУ», – указала она.

Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.