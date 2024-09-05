Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.0 комментариев
Путин: Россия всегда будет защищать русский язык на Украине
Президент России Владимир Путин высказался в защиту русского языка, традиций и культуры на Украине
В защиту традиционных ценностей русского народа, его языка, традиций и культуры высказался в ходе пленарного выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин. По словам главы страны, Россия всегда будет защищать близких людей на Украине.
«Мы, безусловно, будем защищать свои интересы, интересы тех людей, которые нам близки и которые являются носителями русского языка и русской культуры, русских традиций», – подчеркнул Путин.
Как ранее сообщалось, президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства могут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.