Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
Ракетный удар ВС России по учебному центру в Полтаве нанес серьезный урон ВСУ, ликвидировав ценные кадры – специалистов по управлению БПЛА и авиационными комплексами радиообнаружения и наведения АВАКС, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
По его словам, среди погибших в результате обстрела Полтавы могли быть военные, прошедшие подготовку под руководством шведских инструкторов для управления сложными системами вооружения, такими как АВАКС, передает РИА «Новости».
Меркурис подчеркнул, что подобные потери являются серьезным ударом для украинских вооруженных сил.
«Скорее всего, были ликвидированы операторы дронов и специалисты, обученные шведами для работы с радарами… огромный урон для ВСУ», – отметил эксперт.
Ранее сообщалось, как российские военные вынудили ВСУ соблюдать правило «больше трех не собираться».