Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
Военные ВСУ оказались вынуждены соблюдать правило «больше трех не собираться»
Офицер ВСУ Сазонов рассказал об опасности для украинских военных собираться группами больше трех человек
Российские военные не позволяют украинским солдатам собираться большими группами – если рядом оказалось больше трех бойцов вооруженных сил Украины, по ним наносят удары, сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов.
Сазонов признал, что даже трое солдат, собравшиеся вместе – это уже повод «напрячься». Если же их больше, то «все», по ним начнут «работать из всего», сказал офицер ВСУ. Он сообщил, что недавно под удар попали 12 украинских военных, которые «просто собрались покурить». По его словам, половина из них погибла, остальные получили ранения, пишет «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.