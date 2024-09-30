Зеленский решил скрыть детали «плана победы» от украинцев

Ермак: План Зеленского о завершении конфликта станет известен украинцам в усеченном виде

Tекст: Вера Басилая

По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности, но станут известны президенту США Джо Байдену и партнерам, передает ТАСС.

Он добавил, что детали плана должны оставаться скрытыми, чтобы предотвратить их использование врагом. При этом Ермак подчеркнул важность недавнего визита Зеленского в США, назвав его «непростым» и «очень важным» как по содержанию, так и по времени.

Ермак заявил, что президентская кампания в США очень напряженная, очень чувствительная, а команда Зеленского не хочет никаким образом «говорить что-то такое, что может быть использовано в первую очередь против Украины».

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.

Напомним, американские СМИ сообщали, что Байден критически оценил «план победы», представленный Зеленским во время его визита в Вашингтон.